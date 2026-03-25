Papa desafia jovens a escutar “voz do Senhor” e descobrir vocação como caminho de felicidade

O Papa dirige uma mensagem especialmente aos jovens para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, assinalado no IV Domingo de Páscoa, convidando à escuta interior, à oração e à confiança em Deus como caminho para uma vida plena e com sentido.

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“Queridos irmãos e irmãs, caríssimos jovens!”, começa o pontífice, sublinhando que esta celebração é “uma ocasião de graça” para refletir sobre a vocação como “descoberta do dom gratuito de Deus que floresce no mais profundo do coração”.

Ao evocar o chamado “Domingo do Bom Pastor”, o Papa apresenta Jesus como modelo de referência para quem procura a própria vocação, desafiando os fiéis a percorrerem “o caminho de uma vida verdadeiramente bela”.

“A vida pode ser realmente bela”

Inspirando-se no Evangelho de João, o Papa recorda que Jesus se apresenta como o “bom pastor”, aquele que dá a vida pelos outros, e sublinha que segui-lo é fonte de realização. “Acredito n’Ele, com Ele a vida pode ser realmente bela”, afirma.

No entanto, alerta que essa beleza não é superficial nem imediata. Exige interioridade, silêncio e uma relação pessoal com Deus. “Só quem se detém, escuta, reza e acolhe o seu olhar pode dizer com confiança” que encontrou esse caminho, escreve.

O Papa destaca ainda que essa transformação interior se reflete na vida concreta, apontando os santos como exemplo de uma “beleza espiritual” que nasce da proximidade com Cristo.

Vocação não é imposição, mas “projeto de amor”

Na mensagem, o Papa insiste que a vocação não deve ser entendida como uma obrigação ou um plano rígido. Pelo contrário, é “um projeto de amor e felicidade”, que cada pessoa é chamada a descobrir livremente.

Para isso, sublinha a importância de cuidar da interioridade e da vida espiritual, defendendo que a pastoral vocacional deve começar precisamente aí: na capacidade de escutar e discernir.

“É a partir do cuidado da interioridade que se deve urgentemente recomeçar”, alerta.

“Escutai esta voz!”

Dirigindo-se diretamente aos jovens, o Papa reforça o apelo à escuta da voz de Deus: “Escutai a voz do Senhor que vos convida a viver uma vida plena, realizada”.

O pontífice sugere caminhos concretos para esse discernimento, como a oração diária, a meditação da Palavra de Deus, a adoração eucarística e a participação ativa na vida da Igreja.

É nesse contexto que cada um pode descobrir a sua vocação — seja no matrimónio, no sacerdócio, no diaconado permanente ou na vida consagrada — entendida sempre como um dom ao serviço dos outros.

Confiança mesmo na incerteza

Outro dos eixos centrais da mensagem é a confiança em Deus, mesmo perante dúvidas ou dificuldades. “A vida revela-se como um contínuo confiar e abandonar-se ao Senhor”, afirma o Papa.

Como exemplo, aponta São José, que confiou em Deus mesmo em situações inesperadas, tornando-se modelo de entrega e fidelidade. O Papa recorda que essa confiança é essencial para perseverar no caminho vocacional, sobretudo em tempos de incerteza.

Um caminho que amadurece ao longo da vida

A vocação, acrescenta o pontífice, não é algo fixo ou imediato, mas um processo que cresce com o tempo. “A vocação não é uma meta estática, mas um processo dinâmico de amadurecimento”.

Esse crescimento acontece na relação com Deus, mas também nas relações humanas e no acompanhamento espiritual, considerados fundamentais para discernir e consolidar o caminho pessoal.

Apelo final aos jovens

A concluir, Leão XIV deixa um convite claro e direto: “Parai, escutai, confiai”.

O Papa garante que, seguindo este caminho, “o dom da vossa vocação amadurecerá, far-vos-á felizes e dará abundantes frutos para a Igreja e para o mundo”, confiando os jovens à proteção de Maria como modelo de escuta e disponibilidade.