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Santuário de Fátima inicia nova arborização após danos provocados pela tempestade

25 mar, 2026 - 11:50 • Olímpia Mairos

Cedros foram removidos depois da passagem da tempestade Kristin e serão substituídos por dezenas de novas árvores no Recinto de Oração.

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O Santuário de Fátima iniciou esta semana a plantação de novas árvores no Recinto de Oração, após os estragos causados pela tempestade Kristin, que levou à queda e ao enfraquecimento da maioria dos cedros existentes.

De acordo com o Santuário, “a maioria dos cedros que ladeavam o Recinto de Oração caiu ou ficou irremediavelmente danificada”, tendo os restantes deixado de cumprir a função de sombra e proteção do espaço.

Perante este cenário, foi decidido avançar com um novo plano de arborização, que inclui também melhorias na circulação e acessibilidade dos peregrinos.

Novas árvores mais resistentes e adaptadas

A intervenção prevê a plantação de cerca de 40 árvores da espécie liquidambar styraciflua na zona pavimentada do recinto. Segundo o Santuário, esta espécie foi escolhida por “proporcionar sombra no verão e permitir maior entrada de luz no inverno”, além de apresentar maior resistência a fenómenos meteorológicos extremos.

O projeto inclui ainda a plantação de centenas de árvores, arbustos e plantas nos canteiros envolventes, com várias espécies autóctones da região das serras de Aire e Candeeiros, como estevas, rosmaninho, alecrim ou lavanda.

A nova vegetação terá também como objetivo reforçar a chamada “cortina verde”, criando uma barreira visual e sonora que contribui para preservar o ambiente de recolhimento no local.

Melhorias na mobilidade e no espaço

Além da arborização, o plano prevê alterações na organização do recinto, nomeadamente a redução de duas filas de árvores para apenas uma, de forma a “reduzir obstáculos à circulação”.

Estão também a ser realizadas intervenções ao nível dos pavimentos, iluminação e acessos, incluindo a reformulação de rampas para pessoas com mobilidade reduzida, tornando-as mais amplas e funcionais.

Trabalhos concluídos até à Páscoa

A plantação deverá estar concluída até ao Domingo de Páscoa, embora algumas intervenções possam prolongar-se. O Santuário espera que, já em maio, os peregrinos encontrem o espaço com uma imagem renovada.

O objetivo é que o Santuário de Fátima esteja significativamente arborizado a tempo da primeira grande peregrinação do ano, acolhendo milhares de fiéis num ambiente mais acessível e confortável.

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