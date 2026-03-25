Santuário de Fátima inicia nova arborização após danos provocados pela tempestade

O Santuário de Fátima iniciou esta semana a plantação de novas árvores no Recinto de Oração, após os estragos causados pela tempestade Kristin, que levou à queda e ao enfraquecimento da maioria dos cedros existentes.

De acordo com o Santuário, “a maioria dos cedros que ladeavam o Recinto de Oração caiu ou ficou irremediavelmente danificada”, tendo os restantes deixado de cumprir a função de sombra e proteção do espaço.

Perante este cenário, foi decidido avançar com um novo plano de arborização, que inclui também melhorias na circulação e acessibilidade dos peregrinos.

Novas árvores mais resistentes e adaptadas

A intervenção prevê a plantação de cerca de 40 árvores da espécie liquidambar styraciflua na zona pavimentada do recinto. Segundo o Santuário, esta espécie foi escolhida por “proporcionar sombra no verão e permitir maior entrada de luz no inverno”, além de apresentar maior resistência a fenómenos meteorológicos extremos.

O projeto inclui ainda a plantação de centenas de árvores, arbustos e plantas nos canteiros envolventes, com várias espécies autóctones da região das serras de Aire e Candeeiros, como estevas, rosmaninho, alecrim ou lavanda.

A nova vegetação terá também como objetivo reforçar a chamada “cortina verde”, criando uma barreira visual e sonora que contribui para preservar o ambiente de recolhimento no local.