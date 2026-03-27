Caminhada pela Paz une Lisboa e Porto em iniciativa aberta a todos

A Caminhada pela Paz convida a população a participar numa iniciativa que pretende promover a paz interior e coletiva, num contexto internacional marcado por conflitos e instabilidade. A ação surge de uma preocupação comum com o aumento da violência no mundo.

Em entrevista à Renascença, Paulo Borges, promotor da iniciativa, explica que a mesma nasceu de um “chamamento interior” sentido por várias pessoas para despertar “a aspiração à paz que há no coração dos seres humanos”.

Apesar de contar com o apoio de entidades como a Academia Agostinho da Silva e a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, o responsável sublinha que se trata de um movimento independente e aberto.

Paulo Borges destaca que esta é “fundamentalmente uma iniciativa de cidadãos”, dirigida a todos, independentemente de crenças ou orientações.

Em Lisboa, o encontro está marcado para as 14h00, no topo do Parque Eduardo VII, no anfiteatro do Jardim Amália Rodrigues. Entre as 14h00 e as 14h30 decorre um momento de silêncio, meditação e oração pela paz, de acordo com as convicções de cada participante.

A caminhada tem início às 15h00, seguindo pela Avenida da Liberdade até ao Cais das Colunas. Pelo caminho, está prevista uma paragem junto ao monumento aos mortos da Grande Guerra, para homenagear todas as vítimas de conflitos.

O momento final decorre junto ao rio Tejo, com um novo período de recolhimento e a deposição de flores brancas na água, num gesto simbólico de difusão da paz.

Em paralelo, decorre também uma caminhada no Porto, que se inicia na Praça da República, passa pela Avenida dos Aliados e termina no Cais da Ribeira, seguindo a mesma programação da que acontece na capital.

Mais do que um protesto, a organização apresenta a caminhada como um apelo positivo e inclusivo.

À Renascença, Paulo Borges sublinha que a iniciativa “não é contra ninguém, nem sequer contra a guerra, mas a favor da paz”.

A mensagem central passa pela ideia de que a mudança começa em cada pessoa. O promotor defende que “não há um caminho para a paz que não seja a própria paz” e que “a paz no mundo começa em cada um de nós”.

A Caminhada pela Paz é aberta a toda a população, incluindo crentes e não crentes, e pretende reunir pessoas de diferentes culturas, religiões e visões do mundo.

Além desta ação, os promotores planeiam dar continuidade ao projeto através de novos encontros, debates e iniciativas ligadas à consciência e à promoção da paz.