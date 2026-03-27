Organizações cristãs criticam posição do Parlamento Europeu sobre política de repatriamentos

A Cáritas Europa e várias organizações cristãs europeias manifestaram “profunda preocupação” com a posição adotada pelo Parlamento Europeu sobre o novo Regulamento de Repatriamento da União Europeia, alertando para riscos graves para os direitos fundamentais dos migrantes.

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Numa declaração conjunta — assinada entre outros pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), pela Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, Comece, e pela Comissão Católica Internacional para as Migrações — as entidades criticam a orientação seguida pelo Parlamento, considerando que esta “desmantela ainda mais as salvaguardas essenciais” previstas na proposta original da Comissão Europeia.

As organizações sublinham que a priorização dos repatriamentos forçados em detrimento dos voluntários pode ter consequências significativas. “A abordagem punitiva da política prioriza os repatriamentos forçados [...] apesar de estes últimos serem mais humanos e eficazes”, referem.

Entre as principais preocupações está o alargamento das regras de detenção, que poderá levar a “detenção generalizada de migrantes, incluindo menores desacompanhados, famílias com crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade”.

O documento alerta ainda que a redução das proteções legais pode permitir “deportações enquanto os recursos estão em andamento”, aumentando o risco de expulsões ilegais e de violações de direitos humanos.

Outro ponto crítico identificado é o eventual recurso a centros de repatriamento fora da União Europeia. Segundo as organizações, estes espaços “correm o risco de expor os migrantes à detenção por tempo indeterminado e a graves violações dos direitos humanos”.

As entidades manifestam também preocupação com o enfraquecimento dos mecanismos de supervisão, alertando que “o monitoramento independente dos retornos forçados é enfraquecido, reduzindo a responsabilização”.

Além do conteúdo da proposta, a declaração critica o processo político que conduziu à decisão. “O espaço limitado para deliberação [...] levanta sérias questões sobre a integridade dos processos democráticos na UE”, apontam.

Face ao início das negociações entre instituições europeias, as organizações apelam a uma mudança de rumo. “Exortamos os decisores políticos a rejeitarem uma abordagem de ‘retorno a qualquer custo’”, defendem, sublinhando a necessidade de garantir “o respeito pelos direitos fundamentais, pela dignidade humana e pelos valores europeus”.