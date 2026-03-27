Visita-relâmpago. O que leva o Papa ao Mónaco?

Leão XIV visita neste sábado o Principado do Mónaco, onde permanecerá poucas horas. Trata-se da segunda viagem apostólica fora de Itália e a primeira dentro da Europa.

Ao escolher esta pequena nação, o Papa demonstra “um sinal de proximidade e encorajamento na fé, não só para a comunidade local, como incentivo no empenho comum em questões urgentes, como a tutela da criação, a defesa da vida, a promoção de uma solidariedade internacional, sem esquecer os mais vulneráveis”, declarou o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, a propósito desta visita.

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O Mónaco é o segundo Estado mais pequeno depois do Vaticano e um dos países mais ricos do mundo. Oficialmente católico, tem apenas 38.400 habitantes e 82% dos residentes declaram-se católicos.

Entrevistado pelo jornal francês “La Croix”, o Príncipe Alberto II assegurou que o catolicismo “é um dos elementos constitutivos e identificadores da singularidade do Mónaco”, o que implica “escolhas políticas fortes relacionadas com a política interna e em matéria de cooperação externa”.