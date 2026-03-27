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Visita-relâmpago. O que leva o Papa ao Mónaco?

27 mar, 2026 - 23:46 • Aura Miguel

Leão XIV escolheu o principado – onde o catolicismo “é um dos elementos constitutivos e identificadores” – como destino da sua primeira visita apostólica na Europa.

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Leão XIV visita neste sábado o Principado do Mónaco, onde permanecerá poucas horas. Trata-se da segunda viagem apostólica fora de Itália e a primeira dentro da Europa.

Ao escolher esta pequena nação, o Papa demonstra “um sinal de proximidade e encorajamento na fé, não só para a comunidade local, como incentivo no empenho comum em questões urgentes, como a tutela da criação, a defesa da vida, a promoção de uma solidariedade internacional, sem esquecer os mais vulneráveis”, declarou o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, a propósito desta visita.

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O Mónaco é o segundo Estado mais pequeno depois do Vaticano e um dos países mais ricos do mundo. Oficialmente católico, tem apenas 38.400 habitantes e 82% dos residentes declaram-se católicos.

Entrevistado pelo jornal francês “La Croix”, o Príncipe Alberto II assegurou que o catolicismo “é um dos elementos constitutivos e identificadores da singularidade do Mónaco”, o que implica “escolhas políticas fortes relacionadas com a política interna e em matéria de cooperação externa”.

Neste contexto político, recentemente, em 18 de novembro de 2025, o Príncipe Alberto II usou o seu poder para recusar uma lei que liberalizava o aborto, justificando que “a sua legalização até às 12 semanas de gravidez não era compatível com o valor fundamental da vida por nascer e os princípios da religião de Estado”.

Alguns analistas consideram que esta atitude terá motivado a preferência do Papa para realizar a visita deste sábado.

Leão XIV voa de helicóptero diretamente para o Monte Carlo e, após a cerimónia de boas-vindas, encontra-se no Palácio, com o Príncipe Alberto, para uma saudação oficial.

Em seguida, o Santo Padre dirige-se à Catedral da Imaculada Conceição para um encontro com a comunidade católica monegasca.

Ainda de manhã, a preferência do Santo Padre vai para os jovens e catecúmenos, com um novo discurso, junto à Igreja de Santa Devota, a padroeira do Mónaco.

Leão XIV encerra a visita durante a tarde, com a celebração da missa no Estádio Louis II.

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