Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Cardeal Parolin chama embaixador de Israel para lamentar "infeliz incidente" em Jerusalém

30 mar, 2026 - 21:16 • Aura Miguel , Ricardo Vieira

Cardeal Pizzaballa impedido de celebrar missa de Domingo de Ramos no Santo Sepulcro. Responsáveis do Vaticano "manifestaram pesar pelo incidente, para o qual foram oferecidos esclarecimentos".

A+ / A-

O secretário de Estado do Vaticano convocou o embaixador de Israel para lamentar o "infeliz incidente" com o cardeal Pierbattista Pizzaballa, que no Domingo de Ramos foi impedido de celebrar missa no Santo Sepulcro, em Jerusalém, anunciou esta segunda-feira o Vaticano.

O cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo arcebispo Paul R. Gallagher, secretário para as Relações os Estados e Organizações Internacionais, reuniu-se com embaixador do Estado de Israel junto da Santa Sé, Yaron Sideman, para esclarecer a situação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a conversa, os responsáveis do Vaticano "manifestaram pesar pelo incidente, para o qual foram oferecidos esclarecimentos, e reconheceram o acordo alcançado entre o Patriarcado Latino de Jerusalém e as autoridades locais relativamente à participação nas liturgias do Santo Tríduo Pascal na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém".

No Domingo de Ramos, a polícia israelita impediu o cardeal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém; e o padre Francesco Ielpo, Custódio da Terra Santa; de se deslocarem à Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, alegando razões de segurança.

Acesso desbloqueado, mas com restrições de fiéis

O patriarcado latino de Jerusalém e a Custódia da Terra Santa conseguiram um acordo com as autoridades de Israel que vai permitir as celebrações da Semana Santa na igreja do Santo Sepulcro.

Israel recua e concede ao Patriarca Latino de Jerusalém acesso ao Santo Sepulcro

Médio Oriente

Israel recua e concede ao Patriarca Latino de Jerusalém acesso ao Santo Sepulcro

O primeiro-ministro de Israel revogou esta segunda(...)

O acesso só está garantido aos representantes das igrejas cristãs, permanecendo restrito à maioria dos fiéis devido aos riscos da guerra entre Israel e o Irão. E, como continuam em vigor as proibições de ajuntamentos públicos, incluindo de carácter religioso, as várias liturgias desta Semana maior, serão transmitidas via streaming, em direto, permitindo assim aos fiéis da Terra Santa e do mundo inteiro, acompanhar as celebrações pascais na Igreja mais sagrada da Cristandade.

A polémica foi causada pela polícia israelita que proibiu o acesso ao Santo Sepulcro, pelo patriarca latino de Jerusalém e um sacerdote seu colaborador, impedindo-os de celebrar a missa de Domingo Ramos. Veementes protestos surgiram de imediato, não só no seio da Igreja mas de vários chefes de Estado e de Governo. Um dia depois, a questão desbloqueou-se, graças à intervenção do Presidente israelita.

Num comunicado, as autoridades religiosas cristãs da Terra Santa agradeceram ao Presidente israelita, Isaac Herzog, a sua intervenção tempestiva e decisiva e expressaram também gratidão aos diversos chefes de Estado que manifestaram pessoalmente a sua proximidade e apoio.

As autoridades eclesiásticas esperam “que se encontrem soluções adequadas para permitir a oração nos locais de culto, particularmente nos lugares santos, conciliando as preocupações com a segurança e o direito à prática religiosa, fundamental para centenas de milhões de fiéis em todo o mundo”.

O comunicado reitera a disponibilidade da Igreja em manter um diálogo constante com as autoridades, incluindo a Polícia de Israel, e renova as suas orações pelo fim da guerra que afeta toda a região. Por fim, o Patriarcado Latino de Jerusalém e a Custódia da Terra Santa reafirmam o seu compromisso com o diálogo, o respeito mútuo e a preservação do "status quo" nos lugares santos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?