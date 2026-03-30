Carrazeda de Ansiães investe mais de 1,1 milhões de euros na recuperação do património religioso

Entre as mais recentes obras, destacam-se a recuperação do teto da nave da igreja de Santa Maria Madalena, em Fontelonga , e do teto do presbitério da igreja de São Gregório, em Selores . Estas intervenções visaram não só a preservação estrutural dos edifícios, mas também a valorização do seu património artístico .

As intervenções realizadas incluem a recuperação de altares, retábulos, pinturas, soalhos e telhados , bem como a requalificação de tetos em falsas abóbadas de berço . Segundo a autarquia, “este investimento justifica-se pela importância que estes espaços têm para as comunidades, mas também pelo seu potencial enquanto ativos turísticos de grande valor ”.

O Município de Carrazeda de Ansiães tem vindo a reforçar a sua aposta na valorização do património religioso do concelho, através de um investimento que já ultrapassa 1,1 milhões de euros . A estratégia passa pela conservação e restauro de diversos elementos arquitetónicos e artísticos em várias igrejas, contribuindo para a preservação da identidade cultural local e para a dinamização turística do território.

Na igreja de São Gregório de Selores, foi realizada a requalificação integral da falsa abóbada de berço do presbitério, com a implementação de caixotões decorativos, conferindo “maior dignidade ao espaço de culto”, refere o município. Já em Fontelonga, os trabalhos incidiram na recuperação e substituição de madeiras da falsa abóbada da nave da igreja.

A autarquia sublinha que estas ações têm como objetivo “preservar a memória coletiva e valorizar os espaços sagrados como instrumentos de cultura, arte e fé”, reforçando simultaneamente o seu papel na promoção turística e no desenvolvimento económico local.

“O património religioso não é apenas um bem da Igreja Católica, mas um bem comum, que reforça a identidade local e promove a coesão social e territorial”, destaca ainda o município.

Nos últimos oito anos, foram já assinados protocolos para a recuperação de 25 espaços religiosos no concelho, incluindo igrejas, capelas e santuários. As intervenções vão desde a substituição de coberturas até a trabalhos especializados de restauro interior e requalificação das áreas envolventes.

Com esta estratégia, Carrazeda de Ansiães afirma-se como um território que valoriza o seu património histórico e cultural, transformando-o num motor de desenvolvimento sustentável.