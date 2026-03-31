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Leão XIV pede oração e proximidade para sacerdotes em crise

31 mar, 2026 - 14:00 • Olímpia Mairos

Papa apela a uma Igreja que escuta, acompanha e sustenta os presbíteros nas suas fragilidades.

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No início da Semana Santa, o Papa Leão XIV apresenta a sua intenção de oração para o mês de abril, centrada nos sacerdotes que atravessam momentos de dificuldade, sublinhando a necessidade de uma Igreja mais próxima, atenta e cuidadora.

A iniciativa, promovida pela Rede Mundial de Oração do Papa através da campanha “Reza com o Papa”, convida os fiéis a reconhecer que “por detrás de cada ministério há uma vida que também necessita cuidado, proximidade e escuta”, lembrando que o sacerdócio não elimina a fragilidade humana.

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Na oração proposta, o Pontífice descreve as provações vividas por muitos presbíteros, referindo-se àqueles momentos “quando a solidão pesa, as dúvidas obscurecem o coração e o cansaço parece mais forte que a esperança”.

Perante estas situações, insiste em recentrar o olhar sobre a identidade profunda do sacerdote: “não são funcionários nem heróis solitários, mas filhos amados, discípulos humildes e queridos, e pastores sustentados pela oração do seu povo”.


Neste contexto, Leão XIV reforça que o cuidado dos sacerdotes é uma missão partilhada por toda a comunidade cristã, apelando a atitudes concretas: “escutar sem julgar, agradecer sem exigir perfeição e acompanhar com proximidade e oração sincera”.

O Papa pede ainda que os presbíteros encontrem apoio em “amizades saudáveis, redes de apoio fraterno” e na redescoberta da beleza da sua vocação.

O diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, padre Cristóbal Fones, sj, ecoa este apelo, afirmando que “devemos sustentar fraternalmente aqueles que nos sustentam” e sublinhando que “os sacerdotes precisam de saber que não estão sozinhos”.

A mensagem insere-se numa linha contínua do magistério recente da Igreja, que reconhece o sacerdote como alguém necessitado de acompanhamento e misericórdia. Nesse sentido, a fraternidade sacerdotal, a vida partilhada e a oração da comunidade surgem como pilares essenciais para sustentar a missão.

O próprio Leão XIV tem insistido nesta visão. Na Jornada pela Santificação Sacerdotal de 2025, afirmou claramente: “não temam a própria fragilidade: o Senhor não busca sacerdotes perfeitos, mas corações humildes, disponíveis à conversão e dispostos a amar”. E, dirigindo-se a sacerdotes reunidos num encontro internacional, recordou que “é possível ser sacerdotes felizes, porque Cristo nos chamou, Cristo nos fez seus amigos”.

A Rede Mundial de Oração do Papa sublinha que mais do que um simples convite à oração, esta intenção mensal propõe um caminho concreto para toda a Igreja: criar espaços de escuta, fortalecer relações de proximidade e substituir a crítica pela compreensão. Em síntese, como sugere o Papa, trata-se de cuidar daqueles que, diariamente, cuidam dos outros.

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