Leão XIV será o primeiro Papa a carregar a cruz em todo percurso da Via Sacra

Na próxima Sexta-feira Santa, 3 de abril, o Papa Leão XIV vai manter a tradição de presidir à Via Sacra, numa cerimónia litúrgica que relembra o percurso de Jesus até ao Gólgota.

Ao longo das 14 estações, assinaladas no Coliseu de Roma, em honra do martírio dos primeiros cristãos, Leão XIV será o primeiro Papa a carregar a cruz em todas as 14 etapas, até agora, um gesto único praticado por um Sucessor de Pedro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Simbolicamente, os Papas anteriores pegavam na Cruz apenas na primeira e (ou) última estações, decisão agora alterada pelo "jovem" Robert Prevost.

A Sala de imprensa da Santa Sé anunciou que as 14 meditações, sobre o percurso de Jesus até ao Gólgota, foram escritas pelo padre Francesco Patton, franciscano e antigo Custódio da Terra Santa, entre 2016 e 2025.

Este frade tem sido, várias vezes, porta-voz da dor do povo do Médio Oriente, sobretudo, nos últimos tempos.

O conteúdo das meditações será divulgado pelo Vaticano na manhã de Sexta-feira Santa e, à noite, a celebração da Via Sacra será transmitida em mundovisão.

No ano passado, tal como em 2024, as meditações foram escritas pelo Papa Francisco que, em 2025, já não presidiu à Via Sacra, por razoes de doença.