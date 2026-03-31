Papa pede a Trump "uma saída” para a guerra no Irão

O Papa Leão XIV espera que o Presidente norte-americano, Donald Trump, esteja à procura de "uma saída" para acabar a guerra contra o Irão.

O apelo direto do Santo Padre a Trump para terminar o conflito no Médio Oriente foi transmitido esta terça-feira, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

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“Disseram-me que o Presidente Trump afirmou recentemente que gostaria de pôr fim à guerra”, começou por referir Leão XIV, o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos.



“Esperemos que esteja à procura de uma saída. Esperemos que esteja à procura de uma forma de reduzir o nível de violência”, afirmou o Papa.

Leão XIV manifesta a esperança que guerra no Médio Oriente possa terminar antes do Domingo de Páscoa, a 5 de abril.

Nestas declarações em Castel Gandolfo, o Santo Padre lamenta as milhares de mortes no conflito, incluindo "crianças inocentes".

