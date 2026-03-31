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Médio Oriente
Papa pede a Trump "uma saída” para a guerra no Irão
31 mar, 2026 - 20:03 • Ricardo Vieira, com Reuters
Leão XIV espera que guerra no Irão termine até ao Domingo de Páscoa. Conflito que já provocou milhares de vítimas em vários países do Médio Oriente.
O Papa Leão XIV espera que o Presidente norte-americano, Donald Trump, esteja à procura de "uma saída" para acabar a guerra contra o Irão.
O apelo direto do Santo Padre a Trump para terminar o conflito no Médio Oriente foi transmitido esta terça-feira, em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.
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“Disseram-me que o Presidente Trump afirmou recentemente que gostaria de pôr fim à guerra”, começou por referir Leão XIV, o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos.
“Esperemos que esteja à procura de uma saída. Esperemos que esteja à procura de uma forma de reduzir o nível de violência”, afirmou o Papa.
Leão XIV manifesta a esperança que guerra no Médio Oriente possa terminar antes do Domingo de Páscoa, a 5 de abril.
Nestas declarações em Castel Gandolfo, o Santo Padre lamenta as milhares de mortes no conflito, incluindo "crianças inocentes".
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O grupo de defesa dos direitos humanos HRANA, sediado nos Estados Unidos, afirmou que 3.486 pessoas morreram no Irão desde o início da guerra. Indicou que 1.568 dessas vítimas eram civis, incluindo pelo menos 236 crianças.
O grupo refere que os seus dados provêm de relatórios no terreno, contactos locais, fontes médicas e de emergência, redes da sociedade civil, materiais de fonte aberta e declarações oficiais.
Já a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho afirmou, na sexta-feira, que pelo menos 1.900 pessoas morreram e 20 mil ficaram feridas no Irão devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel até ao momento.
No Líbano, já morreram pelo menos 1.247 pessoas em ataques de Israel, incluindo 124 crianças, indicam as autoridades de Beirute.
Mais de 400 elementos da milícia Hezbollah, apoiada pelo Irão, e três capacetes azuis da ONU também foram mortos.
Em Israel, morreram 19 pessoas desde o início do conflito. 13 militares norte-americanos e um francês também foram mortos na região do Médio Oriente.
Também há registo de vítimas mortais no Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cisjordânia, Síria, Bahrain e Arábia Saudita.
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