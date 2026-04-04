Papa na Vigília Pascal: O poder de Deus dissipa os ódios e derruba os poderosos

Na homilia da Vigília Pascal, Leão XIV lembrou na noite deste sábado aos fiéis as "palavras de esperança" de Deus, na basílica de São Pedro, em Roma.

“O pecado é uma barreira pesadíssima que nos fecha e nos separa de Deus, tentando fazer morrer em nós as Suas Palavras de esperança”, alertou o Santo Padre.

Aludindo à pedra derrubada do sepulcro onde tinham colocado Jesus, o Papa elogiou a fé das mulheres - Maria Madalena e a outra Maria – que não se deixaram intimidar pelas adversidades.

Ambas “foram as primeiras testemunhas da Ressurreição”, reconhecendo que “o poder do amor de Deus, mais forte do que qualquer força do mal, é capaz de dissipar os ódios e derrubar os poderosos“, disse.

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O Santo Padre fez uma leitura da atualidade ao recordar que, “também nos nossos dias não faltam sepulcros para abrir, e muitas vezes as pedras que os fecham são tão pesadas e tão bem vigiadas que parecem inamovíveis”.