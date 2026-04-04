- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
Páscoa
Papa na Vigília Pascal: O poder de Deus dissipa os ódios e derruba os poderosos
04 abr, 2026 - 21:45 • Aura Miguel
“O pecado é uma barreira pesadíssima que nos fecha e nos separa de Deus, tentando fazer morrer em nós as Suas Palavras de esperança”, lembrou o Santo Padre.
Na homilia da Vigília Pascal, Leão XIV lembrou na noite deste sábado aos fiéis as "palavras de esperança" de Deus, na basílica de São Pedro, em Roma.
“O pecado é uma barreira pesadíssima que nos fecha e nos separa de Deus, tentando fazer morrer em nós as Suas Palavras de esperança”, alertou o Santo Padre.
Aludindo à pedra derrubada do sepulcro onde tinham colocado Jesus, o Papa elogiou a fé das mulheres - Maria Madalena e a outra Maria – que não se deixaram intimidar pelas adversidades.
Ambas “foram as primeiras testemunhas da Ressurreição”, reconhecendo que “o poder do amor de Deus, mais forte do que qualquer força do mal, é capaz de dissipar os ódios e derrubar os poderosos“, disse.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Santo Padre fez uma leitura da atualidade ao recordar que, “também nos nossos dias não faltam sepulcros para abrir, e muitas vezes as pedras que os fecham são tão pesadas e tão bem vigiadas que parecem inamovíveis”.
Depois, deu exemplos: “algumas oprimem o coração do homem, como a desconfiança, o medo, o egoísmo, o rancor; outras, consequência daquelas que se encontram no interior, destroem os vínculos entre nós, como é o caso da guerra, da injustiça, do fechamento entre povos e nações. Não nos deixemos paralisar por elas!”
Leão XIV apontou ainda o exemplo de muitos homens e mulheres que, “ao longo dos séculos, com a ajuda de Deus, removeram essas pedras, talvez com grande esforço e por vezes à custa da própria vida, mas com frutos de bem dos quais ainda hoje beneficiamos”.
Por fim, o Papa pediu a todos que se deixem inspirar pelo seu exemplo e empenho desses homens e mulheres, “para que, em todo o lado e sempre, cresçam e floresçam no mundo os dons pascais da concórdia e da paz”.
Durante a celebração, o Papa batizou alguns adultos de diferentes nacionalidades.
Na sexta-feira, o Leão XIV presidiu a celebração da Via Sacra e foi o responsável por carregar a Cruz pelas 14 estações, tornando-se o primeiro Papa a fazê-lo.
- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
- Recorde a Via Sacra no Coliseu de Roma
- Papa carrega Cruz da Via Sacra que desmascara toda a presunção humana de poder
- Aos que se "consideram poderosos quando dominam", Papa lembra que Jesus veio "purificar"
- Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa
- Patriarca alerta para a atual cultura materialista e para “analfabetismo humano e espiritual”
- Recorde a Via Sacra no Coliseu de Roma
- Papa carrega Cruz da Via Sacra que desmascara toda a presunção humana de poder
- Aos que se "consideram poderosos quando dominam", Papa lembra que Jesus veio "purificar"
- Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa
- Patriarca alerta para a atual cultura materialista e para “analfabetismo humano e espiritual”