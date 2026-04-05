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Bispo de Angra pede fé vivida com "entusiamo e alegria"

05 abr, 2026 - 17:07 • Lusa

"Falta domingo na vida dos cristãos. Falta participar com entusiasmo e alegria no encontro com Jesus ressuscitado na Eucaristia", acredita Armando Esteves Domingues.

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O bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, alertou este domingo que "falta domingo na vida dos cristãos" e pediu uma fé vivida com "entusiasmo e alegria".

"Falta domingo na vida dos cristãos. Falta participar com entusiasmo e alegria no encontro com Jesus ressuscitado na Eucaristia", afirmou Armando Esteves Domingues, na homília do Domingo de Páscoa, na catedral diocesana de Angra, na ilha Terceira, nos Açores.

O bispo apelou para "uma vivência concreta e contínua da fé, defendendo que celebrar a ressurreição é sair todos os dias para servir, cuidar e reconstruir a esperança em comunidade", de acordo com o "site" Igreja Açores.

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"Precisamos de mais Páscoa. Mais Páscoa, mais esperança", contou.

Armando Esteves Domingues sublinhou que a essência da celebração pascal não se esgota no rito, mas prolonga-se na vida quotidiana.

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Para o prelado, celebrar a Páscoa implica sair "todos os dias para a rua servir e cuidar", tornando visível o amor cristão, especialmente junto dos mais frágeis.

O bispo abordou também o contexto atual da humanidade, reconhecendo desafios e fragilidades, mas apontando sinais de esperança e renovação e disse que, mesmo em tempos difíceis, há comunidades que continuam a responder com solidariedade e bondade, testemunhando o verdadeiro sentido de serem irmãos.

"A fé cristã nasce na escuridão, não na luz. É a escuridão que conhecemos quando uma casa fica vazia após um luto, quando um médico pronuncia palavras que nos tiram o fôlego, quando um filho se afasta e já não conseguimos falar com ele. Nesses momentos, o coração torna-se um sepulcro fechado, e a esperança parece um luxo para os outros", afirmou.

"A razão não compreende, mas o amor ajuda o coração a abrir-se e a ver. A alegria da Páscoa amadurece apenas no terreno de um amor fiel", disse.

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