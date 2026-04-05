Bispo de Angra pede fé vivida com "entusiamo e alegria"

O bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, alertou este domingo que "falta domingo na vida dos cristãos" e pediu uma fé vivida com "entusiasmo e alegria".

"Falta domingo na vida dos cristãos. Falta participar com entusiasmo e alegria no encontro com Jesus ressuscitado na Eucaristia", afirmou Armando Esteves Domingues, na homília do Domingo de Páscoa, na catedral diocesana de Angra, na ilha Terceira, nos Açores.

O bispo apelou para "uma vivência concreta e contínua da fé, defendendo que celebrar a ressurreição é sair todos os dias para servir, cuidar e reconstruir a esperança em comunidade", de acordo com o "site" Igreja Açores.

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"Precisamos de mais Páscoa. Mais Páscoa, mais esperança", contou.

Armando Esteves Domingues sublinhou que a essência da celebração pascal não se esgota no rito, mas prolonga-se na vida quotidiana.