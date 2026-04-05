Leão XIV: “Cristo está vivo e alcança-nos, até nos abismos da morte”

“O anúncio da Ressurreição de Cristo abraça o mistério da nossa vida e o destino da história e alcança-nos mesmo nos abismos da morte”, disse o Papa esta manhã, na homilia da missa de Páscoa.

“A morte foi vencida para sempre, a morte já não tem poder sobre nós! Esta é uma mensagem nem sempre fácil de aceitar, uma promessa que nos custa acolher, porque o poder da morte ameaça-nos constantemente, por dentro e por fora”. E, neste contexto acrescentou: “Fora de nós, a morte foi vencida para sempre, a morte já não tem poder sobre nós! Esta é uma mensagem nem sempre fácil de aceitar, uma promessa que nos custa acolher, porque o poder da morte ameaça-nos constantemente, por dentro e por fora.

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Vemo-la presente nas injustiças, nos egoísmos de parte, na opressão dos pobres, na escassa atenção para com os mais fracos. Vemo-la na violência, nas feridas do mundo, no grito de dor que se eleva de todas as partes devido aos abusos que oprimem os mais vulneráveis, devido à idolatria do lucro que saqueia os recursos da terra, devido à violência da guerra que mata e destrói”.

É no meio desta realidade que “a Páscoa do Senhor nos convida a erguer o olhar e a alargar o coração e continua a alimentar, no nosso espírito e no percurso da história, a semente da vitória prometida”.

Perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, decorada alegremente com arranjos florais, Leão XIV reiterou, com voz forte, que “o Senhor está vivo e permanece connosco” e que “o poder da morte não é o destino último da nossa vida” porque, de uma vez para sempre, graças à ressurreição de Jesus, “estamos orientados para a plenitude”.

[Notícia atualizada às 11h24 de 5 de abril de 2026]