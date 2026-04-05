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Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa

05 abr, 2026 - 11:24 • Aura Miguel

Leão XIV lançou, neste domingo, um forte apelo ao cessar-fogo e convocou para o próximo sábado, 11 de abril, uma vigília de oração pela paz.

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Vídeo. Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa
Veja o vídeo. Foto: Riccardo Antimiani/EPA

Leão XIV lançou, neste domingo, um forte apelo ao cessar-fogo e convocou para o próximo sábado, 11 de abril, uma vigília de oração pela paz.

“À luz da Páscoa, deixemo-nos surpreender por Cristo! Deixemos transformar o nosso coração pelo seu imenso amor por nós! Quem tem armas nas mãos, que as deponha! Quem tem o poder de desencadear guerras, que opte pela paz!”, afirmou, na varanda da basílica de São Pedro, antes da tradicional bênção Urbi et Orbi, perante 50 mil pessoas.

O Papa reiterou que não se trata de uma paz conseguida com a força, mas sim com o diálogo: “Não com a vontade de dominar o outro, mas de o encontrar! Estamos a habituar-nos à violência, resignamo-nos a ela e tornamo-nos indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas. Indiferentes às repercussões de ódio e divisão que os conflitos semeiam. Indiferentes às consequências económicas e sociais que produzem e que todos sentimos”. E, citando o Papa Francisco, constatou a existência de uma “globalização da indiferença” cada vez mais acentuada. “Todos temos medo da morte e, por medo, voltamo-nos para o outro lado, preferimos não olhar. Não podemos continuar indiferentes! Não podemos resignar-nos ao mal!”, implorou.

Leão XIV frisou ainda que “a paz que Jesus nos entrega não é aquela que se limita a silenciar as armas, mas aquela que toca e transforma o coração de cada um de nós” e deixou um apelo à conversão: “Façamos ouvir o grito de paz que brota do coração! Por isso, convido todos a unirem-se a mim na vigília de oração pela paz que celebraremos aqui, na Basílica de São Pedro, no próximo sábado, 11 de abril”.

O Santo Padre reforçou, uma vez mais, o seu pedido para que, neste dia de festa, “abandonemos toda a vontade de contendas, domínio e poder, e imploremos ao Senhor que conceda a sua paz ao mundo atormentado pelas guerras e marcado pelo ódio e pela indiferença, que nos fazem sentir impotentes perante o mal”.

No final, Leão XIV proferiu uma saudação pascal em dez línguas diferentes. “Feliz Páscoa! Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado e presente entre nós”, disse em português.

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