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Papa lamenta que "a narrativa da verdade seja ofuscada pelas fake news"

06 abr, 2026 - 12:12 • Aura Miguel

"Perante tais obstáculos, a verdade não permanece escondida, pelo contrário, vem ao nosso encontro, viva e resplandecente, iluminando as trevas mais densas”, disse o Papa durante a oração do Regina Coeli, na Praça de São Pedro.

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Leão XIV referiu-se, esta segunda-feira, de modo especial, “aos povos atormentados pela guerra, aos cristãos perseguidos por causa da sua fé e às crianças privadas de instrução”, ao sublinhar que o anúncio da Páscoa de Cristo “significa dar nova voz à esperança, caso contrário será asfixiada às mãos dos violentos”.

Durante a oração do Regina Coeli, na Praça de São Pedro, o Papa recordou, a propósito da ressurreição e do túmulo vazio, que existem “duas interpretações: uma é fonte de vida nova e eterna, a outra de morte segura e definitiva”.

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Para o Santo Padre, este contraste leva a refletir sobre o valor do testemunho cristão e sobre a honestidade da comunicação humana.

“Com efeito, muitas vezes, a narrativa da verdade é ofuscada pelas ‘fake news’, ou seja, por mentiras, insinuações e acusações infundadas. Contudo, perante tais obstáculos, a verdade não permanece escondida, pelo contrário, vem ao nosso encontro, viva e resplandecente, iluminando as trevas mais densas”, frisou.

Leão XIV quis também recordar, “à luz do Ressuscitado e com especial carinho, o Papa Francisco, que na segunda-feira de Páscoa do ano passado entregou a sua vida ao Senhor”.

Nas saudações finais que se seguiram à oração mariana, o pontífice agradeceu as mensagens pascais que lhe enviaram e pediu a todos “perseverança na invocação do dom da paz para todo o mundo”.

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