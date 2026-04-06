Patriarca de Lisboa preside à peregrinação de maio em Fátima

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de maio, no Santuário de Fátima. Será a primeira vez que assume a presidência de uma peregrinação aniversária na Cova da Iria desde que foi nomeado patriarca, em 2023.

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A presença do patriarca em Fátima tem sido regular, sendo frequente vê-lo presidir a outras celebrações, como a Bênção dos Capacetes.

As peregrinações internacionais aniversárias, que decorrem entre maio e outubro, evocam as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, em 1917. Estes momentos reúnem milhares de peregrinos na Cova da Iria e são considerados centrais na vivência espiritual do santuário. A peregrinação de maio, que assinala a primeira aparição da Virgem em Aljustrel, é tradicionalmente a mais participada — no ano passado contou com mais de 450 mil peregrinos.

Natural de Urqueira, no concelho de Ourém, onde nasceu a 24 de dezembro de 1964, D. Rui Valério ingressou ainda jovem no Seminário Monfortino. Formou-se em Filosofia e Teologia em Roma, com especialização em Teologia Dogmática, e realizou uma pós-graduação em Espiritualidade Missionária, na Bélgica.

Professou perpetuamente na Congregação dos Missionários Monfortinos em outubro de 1990 e foi ordenado sacerdote a 23 de março de 1991. Ao longo do seu percurso, desempenhou várias funções pastorais, incluindo capelão militar no Hospital da Marinha e na Escola Naval, além de responsabilidades paroquiais e como arcipreste.

Em 2016, foi nomeado pelo Papa Francisco como um dos “Missionários da Misericórdia”, no âmbito do Jubileu Extraordinário. Dois anos depois, em 2018, assumiu funções como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, tendo acompanhado missões internacionais em países como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, República Centro-Africana, Roménia e Lituânia.

A 10 de agosto de 2023 foi nomeado 18.º Patriarca de Lisboa, tomando posse no mês seguinte.

Próximas peregrinações

As restantes peregrinações internacionais aniversárias contarão com diferentes presidências ao longo dos próximos meses. Em junho, nos dias 12 e 13, a celebração será presidida por D. José Miguel Barata Pereira, bispo da Guarda. Em julho, caberá a D. Pedro Alexandre Fernandes, bispo de Portalegre-Castelo Branco.

Já em agosto, a peregrinação será presidida por D. Andrés Carrascosa Coso, núncio apostólico em Portugal. Em setembro, presidirá D. José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, em Angola, e, em outubro, D. Sebastião Mascarenhas, bispo de Baroda, na Índia, numa das celebrações mais participadas do ano.