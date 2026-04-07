Aveiro acolhe encontro nacional para aprofundar renovação da catequese em Portugal

Aveiro recebe, entre os dias 8 e 10 de abril de 2026, o 63.º Encontro Nacional de Catequese, reunindo cerca de 90 responsáveis diocesanos de todo o país. A iniciativa centra-se na reflexão sobre a mistagogia e o percurso de iniciação à vida cristã, num contexto de renovação da catequese em Portugal.

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Sob o tema «A Mistagogia: Caminhar com Cristo, do encontro ao discipulado. “Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no” (Lc 24, 31)», o encontro pretende aprofundar uma dimensão essencial da fé cristã.

Segundo D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, “o encontro enquadra-se num processo mais amplo de renovação da catequese em Portugal”, sublinhando que, com novos itinerários e recursos em desenvolvimento, “queremos aprofundar o elemento da mistagogia como importantíssimo”.

O prelado destaca que esta dimensão não é nova, mas profundamente enraizada na tradição da Igreja: “desde os primórdios da Igreja (…) os batizados são introduzidos nos mistérios da liturgia e da fé”, explicando que o objetivo passa por “reforçar a centralidade da experiência do Ressuscitado no caminho de fé”.

Neste percurso, o papel dos catequistas é considerado determinante. D. António Augusto Azevedo afirma que “os catequistas são centrais no caminho de adesão à fé e ao discipulado”, recordando que “os novos batizados necessitam de acompanhamento e orientação para compreender a fé, os símbolos e os sacramentos”.

A catequese surge também como espaço privilegiado para a promoção da paz, em sintonia com os apelos recentes do Papa Leão XIV. O responsável sublinha que “a experiência do valor da paz é fundamental na iniciação à fé cristã”, acrescentando que “a catequese é uma experiência de paz, de partilha e de caminho feito em conjunto”.

O programa do encontro inclui conferências, oficinas de trabalho, momentos de oração, celebrações eucarísticas e partilha pastoral. Entre os principais temas estão o sentido mistagógico da iniciação cristã, o papel do catequista como testemunha e a apresentação de propostas ligadas ao itinerário catequético e à coleção Emaús.

Destacando a importância destes encontros, D. António Augusto Azevedo, citado pelo portal Educris, considera que eles são expressão de uma Igreja em comunhão: “reunir todos os secretariados é sinal de uma Igreja que (…) é capaz de partilhar, trabalhar em conjunto e fazer uma proposta comum”.

O 63.º Encontro Nacional de Catequese termina no dia 10 de abril, com a celebração da Eucaristia presidida bispo de Vila Real que preside à Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé. A iniciativa é promovida pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã, através do Departamento da Catequese, e conta com representantes de todas as dioceses portuguesas.