Papa envia mensagem de compaixão aos cristãos libaneses afetados pela guerra

O Vaticano publicou esta terça-feira uma mensagem que o Papa enviou aos habitantes da aldeia libanesa Debel, com uma bênção especial.

Assinada pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, esta breve mensagem pascal refere que o Papa Leão XIV expressa a todos a sua proximidade e ternura paternas, “nas circunstâncias dramáticas que estais a viver”.

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Leão XIV estende a sua ”mensagem de consolo e compaixão a todos os cristãos do Sul do Líbano e a todos aqueles que sofrem as consequências da guerra”.

A mensagem à comunidade de Debel, localizada no sul do Líbano, junto à fronteira com Israel, reconhece que, “na vossa infelicidade, na injustiça que sofrem, no sentimento de abandono que experimentam, estais muito próximos de Jesus, (…) que venceu as forças do mal, e isso ressoa para vós como uma promessa do futuro”.

O Papa termina com um pedido: “Não desanimem! Nenhuma das suas orações, nenhum dos vossos gestos de solidariedade, nenhum dos vossos suspiros de cansaço se perde”.