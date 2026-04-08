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​Abusos na Igreja: CEP "não prevê" rever compensações às vítimas

08 abr, 2026 - 19:06 • Ângela Roque , Ricardo Vieira

Em resposta à Renascença, a Conferência Episcopal adianta que algumas vítimas manifestaram “discordância em relação ao valor atribuído” e outras agradecimento pelo reconhecimento assumido pela Igreja em Portugal.

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A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) “não prevê” a revisão das compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica.

Em resposta por escrito à Renascença, os bispos afirmam que “as decisões foram tomadas nos termos do regulamento, pelo que a CEP não prevê a sua revisão”.

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O esclarecimento é conhecido depois de ter sido noticiado que a CEP decidiu atribuir valores inferiores aos propostas pela comissão de fixação de valores.

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De acordo com a entidade presidida por D. José Ornelas, a decisão teve por base a jurisprudência e os exemplos de outros países da Europa.

“A redução dos montantes teve em conta: a ponderação do que é aplicado na jurisprudência portuguesa, o exemplo de outras Igrejas na Europa, o nível de vida do nosso país e a realidade concreta da Igreja em Portugal. Não foi alterado o racional de apreciação de cada caso. O que existiu foi uma redefinição final dos montantes à luz destes critérios. Relativamente à percentagem, não consideramos que essa decisão deva ser transformada num número percentual público.”

Também em resposta à Renascença, a CEP adianta que algumas vítimas manifestaram “discordância em relação ao valor atribuído” e outros manifestaram agradecimento pelo reconhecimento dos abusos.

“Temos recebido reações de vítimas em ambos os sentidos: algumas que manifestam discordância em relação ao valor atribuído e outras que expressam o agradecimento pelo reconhecimento assumido pela Igreja em Portugal”, sublinha a nota da Conferência Episcopal.

A CEP não divulga publicamente qual o valor recomendado pela Comissão de Fixação da Compensação, nem se a decisão foi unânime entre os bispos na assembleia plenária.

A Igreja portuguesa decidiu atribuir 45 mil euros como valor máximo de compensação às vítimas de abuso sexual. O valor mínimo é de 9 mil euros.

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