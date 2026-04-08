Arquidiocese de Braga reintegrou o cónego Fernando Sousa e Silva

A Arquidiocese de Braga volta a integrar o cónego Fernando Sousa e Silva, nas suas funções pastorais, após denúncias relativas a alegados abusos de menores.

Em comunicado, lê-se que, após um exame acurado, completo e diligente de todos os elementos recolhidos, foi decidido o arquivamento do processo, uma decisão encerra o caso na ordem canónica.

Em causa estavam denúncias de alegados abusos de menores ocorridos no contexto da celebração do Sacramento da Reconciliação, e que tinham sido recebidas a partir de 2019.

A Arquidiocese de Braga informa ainda que, através da Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, procedeu ao acolhimento e acompanhamento dos denunciantes e ativou os procedimentos previstos no ordenamento canónico e civil para a realização da investigação que veio a determinar a suspensão das medidas disciplinares impostas ao sacerdote.

A Arquidiocese de Braga reafirma o seu compromisso para acolher e acompanhar, através da Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, todas as vítimas de violência sexual.