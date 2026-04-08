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Papa vê cessar-fogo no Médio Oriente como "sinal de viva esperança"

08 abr, 2026 - 09:51 • Aura Miguel

Leão XIV recebeu "com satisfação" a notícia da suspensão de hostilidades, tendo apelado à negociação e à oração.

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"Exorto-vos a acompanhar este período de delicado trabalho diplomático com a oração." Foto: Fabio Frustaci/EPA
"Exorto-vos a acompanhar este período de delicado trabalho diplomático com a oração." Foto: Fabio Frustaci/EPA
"Só através do regresso às negociações a guerra poderá terminar." Foto: Fabio Frustaci/EPA
"Só através do regresso às negociações a guerra poderá terminar." Foto: Fabio Frustaci/EPA

O Papa vê o cessar-fogo alcançado entre EUA e Israel e o Irão como "sinal de vida e esperança".

"Após estas recentes horas de grande tensão no Médio Oriente e em todo o mundo, acolho com satisfação e, como sinal de viva esperança o anúncio de uma trégua imediata de duas semanas", disse Leão XIV, esta quarta-feira, durante a audiência geral.

"Só através do regresso às negociações a guerra poderá terminar", sublinhou.

"Exorto-vos a acompanhar este período de delicado trabalho diplomático com a oração, na esperança de que a abertura ao diálogo se torne o instrumento para a resolução de outros conflitos em todo o mundo", disse, ainda.

Na sua alocução, o Papa lançou um último apelo: "Renovo o meu convite a todos para que se juntem a mim na vigília de oração pela paz que celebraremos aqui na Basílica de São Pedro, no sábado, dia 11 de abril."

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