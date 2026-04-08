- Noticiário das 12h
- 08 abr, 2026
-
Audiência Geral
Papa vê cessar-fogo no Médio Oriente como "sinal de viva esperança"
08 abr, 2026 - 09:51 • Aura Miguel
Leão XIV recebeu "com satisfação" a notícia da suspensão de hostilidades, tendo apelado à negociação e à oração.
O Papa vê o cessar-fogo alcançado entre EUA e Israel e o Irão como "sinal de vida e esperança".
"Após estas recentes horas de grande tensão no Médio Oriente e em todo o mundo, acolho com satisfação e, como sinal de viva esperança o anúncio de uma trégua imediata de duas semanas", disse Leão XIV, esta quarta-feira, durante a audiência geral.
"Só através do regresso às negociações a guerra poderá terminar", sublinhou.
"Exorto-vos a acompanhar este período de delicado trabalho diplomático com a oração, na esperança de que a abertura ao diálogo se torne o instrumento para a resolução de outros conflitos em todo o mundo", disse, ainda.
Na sua alocução, o Papa lançou um último apelo: "Renovo o meu convite a todos para que se juntem a mim na vigília de oração pela paz que celebraremos aqui na Basílica de São Pedro, no sábado, dia 11 de abril."
- Noticiário das 12h
- 08 abr, 2026
-
- Trump aceita a proposta para um cessar-fogo com o Irão. Quais são as condições desta trégua?
- Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"
- Irão. Vice-presidente dos EUA deve participar nas próximas conversações
- Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?
- Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas
- Paquistão faz proposta para evitar escalada na guerra EUA vs. Irão
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa
- Trump aceita a proposta para um cessar-fogo com o Irão. Quais são as condições desta trégua?
- Acordo de cessar-fogo com o Irão: Trump fala de "um grande dia para a paz mundial" e de "vitória total e completa"
- Irão. Vice-presidente dos EUA deve participar nas próximas conversações
- Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?
- Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas
- Paquistão faz proposta para evitar escalada na guerra EUA vs. Irão
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa