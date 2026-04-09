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Religião
Leão XIV aprende a girar bola de basquetebol com o dedo
09 abr, 2026 - 16:01 • Ariana Cruz
No fim da Audiência Geral, os Harlem Globetrotters ensinaram o Papa receber uma bola de basquetebol.
Com o dedo indicador apontado para o céu e a boa disposição habitual, o Papa Leão XIV protagonizou um momento descontraído no fim da Audiência Geral, esta quarta-feira, no Vaticano.
A equipa de basquetebol americana Harlem Globetrotters, conhecida por fazer apresentações de basquetebol pelo mundo, foi a responsável por ensinar Leão XIV a girar uma bola de basquetebol num só dedo. O Sumo Pontífice recebeu a bola de um jogador e conseguiu com que esta permanecesse a girar por breves segundos, o que motivou gargalhadas a quem os assistia.
Este não é um acontecimento estreante no Vaticano, uma vez que, há dez anos, o Papa Francisco protagonizou o mesmo momento.
Como habitual, as quartas-feiras marcam o dia da Audiência Geral no Vaticano, um momento presidido pelo Papa que reúne fiéis, turistas e peregrinos na Praça de São Pedro, nos meses quentes, e na Aula Paulo VI, nos meses frios.
Leão XIV, amante e praticante de desporto, recebe esta quinta-feira atletas e dirigentes desportivos no Vaticano a propósito do fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Em tempos de guerra, o Papa dirigiu-se aos paralímpicos dizendo que “o desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”.
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