Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar"

09 abr, 2026 - 11:17 • Aura Miguel

“O desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”, frisou Leão XIV, que também ama e pratica desporto.

A+ / A-
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar". Foto: Vatican News

“No tempo atual, tão marcado por polarizações, rivalidades e conflitos que culminam em guerras devastadoras, o vosso empenho assume um grande valor”, disse o Papa a um grupo de atletas paralímpicos que participou nos Jogos Olímpicos de Inverno. “O desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”, frisou.

Leão XIV, que também ama e pratica desporto, pediu aos atletas para darem um testemunho honesto no modo de habitar o mundo. “Com a vossa presença, tornam visível a possibilidade de paz como uma profecia nada teórica: romper a lógica da violência para promover a do encontro”.

O Papa pediu ainda aos atletas que “transmitam a ideia de que se pode competir sem se odiar, que se pode vencer sem humilhar, que se pode perder sem se perder a si mesmo”. E sublinhou que “isto também vale para além do desporto, vale para a vida social, para a política e para as relações entre os povos”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da A(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)