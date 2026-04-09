- Noticiário das 11h
- 09 abr, 2026
-
Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar"
09 abr, 2026 - 11:17 • Aura Miguel
“O desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”, frisou Leão XIV, que também ama e pratica desporto.
“No tempo atual, tão marcado por polarizações, rivalidades e conflitos que culminam em guerras devastadoras, o vosso empenho assume um grande valor”, disse o Papa a um grupo de atletas paralímpicos que participou nos Jogos Olímpicos de Inverno. “O desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”, frisou.
Leão XIV, que também ama e pratica desporto, pediu aos atletas para darem um testemunho honesto no modo de habitar o mundo. “Com a vossa presença, tornam visível a possibilidade de paz como uma profecia nada teórica: romper a lógica da violência para promover a do encontro”.
O Papa pediu ainda aos atletas que “transmitam a ideia de que se pode competir sem se odiar, que se pode vencer sem humilhar, que se pode perder sem se perder a si mesmo”. E sublinhou que “isto também vale para além do desporto, vale para a vida social, para a política e para as relações entre os povos”.
- Noticiário das 11h
- 09 abr, 2026
-
- Papa vê cessar-fogo no Médio Oriente como "sinal de viva esperança"
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa
- Papa envia mensagem de compaixão aos cristãos libaneses afetados pela guerra
- Papa lamenta que "a narrativa da verdade seja ofuscada pelas fake news"
- Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa
- Papa na Vigília Pascal: O poder de Deus dissipa os ódios e derruba os poderosos
- Recorde a Via Sacra no Coliseu de Roma
- Papa carrega Cruz da Via Sacra que desmascara toda a presunção humana de poder
- Papa vê cessar-fogo no Médio Oriente como "sinal de viva esperança"
- Ameaças contra o povo do Irão são "inaceitáveis", diz Papa
- Papa envia mensagem de compaixão aos cristãos libaneses afetados pela guerra
- Papa lamenta que "a narrativa da verdade seja ofuscada pelas fake news"
- Urbi et Orbi: “Quem tem armas nas mãos, que as deponha”, pede Papa
- Papa na Vigília Pascal: O poder de Deus dissipa os ódios e derruba os poderosos
- Recorde a Via Sacra no Coliseu de Roma
- Papa carrega Cruz da Via Sacra que desmascara toda a presunção humana de poder