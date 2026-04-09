Papa aos Paralímpicos. "Em tempos de guerra, desporto revela que se pode competir sem se odiar"

“No tempo atual, tão marcado por polarizações, rivalidades e conflitos que culminam em guerras devastadoras, o vosso empenho assume um grande valor”, disse o Papa a um grupo de atletas paralímpicos que participou nos Jogos Olímpicos de Inverno. “O desporto pode e deve tornar-se um espaço de encontro, não uma demonstração de força, mas um exercício de relacionamento”, frisou.

Leão XIV, que também ama e pratica desporto, pediu aos atletas para darem um testemunho honesto no modo de habitar o mundo. “Com a vossa presença, tornam visível a possibilidade de paz como uma profecia nada teórica: romper a lógica da violência para promover a do encontro”.

O Papa pediu ainda aos atletas que “transmitam a ideia de que se pode competir sem se odiar, que se pode vencer sem humilhar, que se pode perder sem se perder a si mesmo”. E sublinhou que “isto também vale para além do desporto, vale para a vida social, para a política e para as relações entre os povos”.