D. Américo Aguiar nomeado para novo Dicastério no Vaticano

O cardeal português, D. Américo Aguiar, foi esta sexta-feira nomeado pelo Vaticano para integrar o Dicastério para os Leigos, Família e Vida.

Nas redes sociais, o bispo de Setúbal já agradeceu a escolha, que considera ser "um sinal de confiança".

"Com gratidão e sentido de responsabilidade, acolho a nomeação", escreve na sua página pessoal do Facebook, sublinhando que a nova missão "representa um sinal de confiança " no acompanhamento que pode fazer destas áreas pastorais, e "na promoção e defesa da vida humana em todas as suas etapas".

D. Américo lembra a importância que este Dicastério, em particular, teve "na preparação e acompanhamento das Jornadas Mundiais da Juventude" de 2023, em Lisboa, das quais foi o coordenador, e promete assumir o novo cargo "com total empenho e dedicação".