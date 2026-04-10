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D. Américo Aguiar nomeado para novo Dicastério no Vaticano

10 abr, 2026 - 15:13 • Ângela Roque , Daniela Espírito Santo

Cardeal português vai integrar o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Responsável pela diocese de Setúbal já agradeceu o "sinal de confiança".

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O cardeal português, D. Américo Aguiar, foi esta sexta-feira nomeado pelo Vaticano para integrar o Dicastério para os Leigos, Família e Vida.

Nas redes sociais, o bispo de Setúbal já agradeceu a escolha, que considera ser "um sinal de confiança".

"Com gratidão e sentido de responsabilidade, acolho a nomeação", escreve na sua página pessoal do Facebook, sublinhando que a nova missão "representa um sinal de confiança " no acompanhamento que pode fazer destas áreas pastorais, e "na promoção e defesa da vida humana em todas as suas etapas".

D. Américo lembra a importância que este Dicastério, em particular, teve "na preparação e acompanhamento das Jornadas Mundiais da Juventude" de 2023, em Lisboa, das quais foi o coordenador, e promete assumir o novo cargo "com total empenho e dedicação".

"Assumo este encargo com total empenho e dedicação, consciente de que ele exprime também o compromisso e a disponibilidade de toda a Diocese de Setúbal, que comigo participa neste serviço à Igreja universal", acrescenta Américo Aguiar.

O Dicastério é presidido pelo cardeal irlandês Kevin Farrell, atual camerlengo e também presidente do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica.
Em outubro de 2023, após a JMJ Lisboa, D. Américo Aguiar foi feito cardeal e nomeado para o Dicastério da Comunicação do Vaticano.
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