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Leão XIV: "Nunca se coloquem do lado daqueles que lançam bombas"

10 abr, 2026 - 20:30 • Redação

Papa pediu aos membros da Igreja iraquiana que sejam “incansáveis construtores da paz”.

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O Papa afirmou esta sexta-feira que vivemos num mundo “marcado por violência absurda e desumana”, motivada pela “ganância e pelo ódio”.

Leão XIV falava durante uma audiência com membros da Igreja Caldeia de Bagdad, que estão reunidos em Roma para eleger um novo patriarca.

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O Papa pediu-lhes que sejam “incansáveis construtores da paz”, numa altura em que a região Médio Oriente vive uma nova explosão de violência.

“Estão chamados a nunca se colocarem do lado daqueles que ontem empunhavam a espada e hoje lançam bombas”, afirmou.

O Santo Padre sublinha a importância da defesa das populações e “nenhuma causa pode justificar o derramamento de sangue inocente”.

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