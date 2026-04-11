Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

D. José Ornelas: Não é católico quem defende discurso de ódio ou exclusão

11 abr, 2026 - 09:03 • Lusa

Muitos políticos que se dizem católicos depois promovem discursos de ódio e "completas aberrações sobre a racionalidade da fé".

A+ / A-

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse este sábado que deveria existir um novo tribunal de Nuremberga para os políticos que invocam valores cristãos para defenderem discursos de ódio e exclusão de minorias ou outras religiões.

Em entrevista à Lusa, no fim do seu segundo mandato à frente da CEP, José Ornelas considerou que "dizer que em nome de Deus, que se vai fazer uma luta de perseguição e de exclusão" está errado, propondo um discurso de agregação de quem é diferente numa sociedade democrática.

"Eu não concordo contigo, mas concordo que tu tenhas o direito de exprimir que não concordas comigo", resumiu o bispo de Leiria-Fátima, que contestou o uso da religião para promover guerras ou perseguir outras pessoas.

"Radicalmente isso não é ser católico, eu não posso usar a Igreja para fazer um discurso de ódio, um discurso da exclusão, um discurso de monolitismo de que eu é que tenho razão e todos os outros estão errados", disse, propondo um "caminho de agregação e caminho comum".

Ornelas recordou que "Jesus atuou fora da caixa dentro da religiosidade do tempo" e "qualquer que seja um discurso que, em nome de Deus, faça discriminação de pessoas" está "errado".

Muitos políticos que se dizem católicos depois promovem discursos de ódio e "completas aberrações sobre a racionalidade da fé".

"A Igreja foi perseguida e continua a ser perseguida em várias partes do mundo precisamente por isso, por ser um território que apela aos valores da humanidade, aos valores fundamentais" e hoje ouve-se "um discurso de responsáveis políticos que deveriam estar nas barras do Tribunal de Nuremberga", porque o que "propõem está completamente fora daquilo que é a razão, a racionalidade do ser humano e da fé" cristã.

"Temos de colaborar na construção de um mundo aceitável para todos e para isso a justiça e o direito são fundamentais" e a "corrupção política, por detrás, começa por ser uma corrupção económica", acusou José Ornelas, considerando que "não é por acaso que estas guerras acontecem nos países que têm petróleo".

"Deus é muito paciente connosco, mas isto não é propriamente o caminho do Evangelho", acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 11 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)