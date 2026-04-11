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Grupo Vita continua a receber novas denúncias de alegados abusos na Igreja

11 abr, 2026 - 13:00 • Hugo Monteiro

São casos antigos, cujos alegados abusadores já morreram, confirma aos jornalistas Rute Agulhas. Vítimas não procuram compensação financeira.

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Continuam a chegar ao Grupo Vita novas denúncias de alegados abusos na Igreja. São casos antigos, cujos alegados abusadores já morreram.

A indicação foi dada pela coordenadora deste organismo, Rita Agulhas, este sábado de manhã, durante o encontro nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis em Fátima.

Rute Agulhas revelou que estas pessoas não procuram compensação financeira. Estas alegadas vítimas apenas procuram apoio, nomeadamente psicológico.

Nestas declarações aos jornalistas, em Fátima, Rute Agulhas confirmou ainda que continua a haver pessoas que recorrem ao Grupo Vita para denunciar alegados casos de abusos noutros contextos que não a Igreja - casos que são reencaminhados para outros organismos.

Esta responsável não quis comentar os valores já definidos para as compensações de 57 vítimas de abusos na Igreja.

Noutro plano, com o atual plano de atividades do Grupo Vita a terminar no final de Maio, confirmou a disponibilidade deste organismo criado pela Igreja continuar o trabalho feito até aqui. A decisão será tomada na próxima semana pela Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa.

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