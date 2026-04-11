Leão XIV: ​"Deus não abençoa nenhum conflito"

“Deus não abençoa nenhum conflito”, afirmou esta sexta-feira o Papa Leão XIV, na véspera de os Estados Unidos e o Irão iniciarem negociações de paz e de uma trégua pascal entre Rússia e Ucrânia.

Numa sequência de três mensagens publicadas nas redes sociais, o Papa sublinha que “quem é discípulo de Cristo, o Príncipe da Paz, nunca se coloca do lado daqueles que outrora empunharam a espada e hoje lançam bombas”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por iniciativa de Leão XIV, este sábado vão ter lugar vigílias de oração, na basílica de São Pedro e um pouco por todo o mundo, para implorar pela paz no mundo. A vigília presidida pelo Santo Padre tem início às 17h00 (hora de Lisboa) e consiste na recitação do terço à “Mãe do Príncipe da Paz”. Antes desta oração pela paz, o Papa escreveu que “a ação militar não criará espaço para a liberdade nem tempos de paz, que só nasce da promoção paciente da convivência e do diálogo entre os povos”. Leão XIV mostra-se preocupado com o estado do planeta e com a “violência absurda e desumana” que “alastra ferozmente pelos lugares sagrados do Oriente cristão, profanados pela blasfémia da guerra e pela brutalidade dos interesses económicos, sem qualquer consideração pela vida humana, tratada, no máximo, como dano colateral de interesses próprios”. Num apelo aos líderes mundiais e às sociedades, afirma que “nenhum ganho pode valer a vida dos mais frágeis, das crianças ou das famílias. Nenhuma causa pode justificar o derramamento de sangue inocente”.

Nesta sequência de mensagens, o Papa não esquece as “centenas de milhões de pessoas em todo o mundo vivem mergulhadas na pobreza extrema”, ao mesmo tempo em que num mundo de desigualdades, “uma riqueza desproporcionada permanece nas mãos de poucos”. “Trata-se de uma realidade injusta, perante a qual não podemos deixar de nos interrogar e de nos comprometer a mudar as coisas”, sublinha. Leão XIV considera que na raiz das desigualdades “não está a falta de recursos, mas a necessidade de enfrentar problemas solucionáveis ligados a uma distribuição mais equitativa da riqueza, a alcançar com sentido moral e honestidade”. Pentágono e Vaticano esclarecem reunião As palavras do Papa foram publicadas numa semana em que foi noticiada uma reunião no Pentágono, em janeiro, com representantes da Administração norte-americana e o núncio apostólico, o cardeal Christophe Pierre. De acordo com The Free Press, responsáveis Pentágono terão advertido o representante do Papa de que “os Estados Unidos têm o poder militar para fazer o que quiserem” e que a Igreja Católica deveria alinhar-se com a posição de Washington. O Departamento da Guerra confirma o encontro, mas garante que a notícia original é altamente “exagerada e distorcida”. Numa mensagem na rede social X, refere que Elbridge Colby, o adjunto do secretário da Guerra, Pete Hegseth, manteve uma reunião “substantiva, respeitosa e profissional” com o cardeal Pierre. Foram discutidas “questões de moralidade na política externa, a lógica da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Europa, África, a América Latina e outros temas”. “Não temos senão o mais elevado apreço e acolhemos com agrado a continuidade do diálogo com a Santa Sé", sublinha a mensagem do Departamento da Guerra.

A Embaixada norte-americana na Santa Sé também publicou uma mensagem a dar uma conta de uma conversa entre o embaixador Brian Burch, na quinta-feira, onde foi abordada a reunião de janeiro, no Pentágono. "O cardeal negou de forma enfática a forma como os media retrataram o seu encontro com Colby. Descreveu a reunião como 'franca, mas muito cordial' e um 'encontro normal'. Confirmou ainda que a notícia 'não reflete o que aconteceu' e que foi 'simplesmente inventada para construir uma história'", refere a conta do embaixador dos EUA.

