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Leão XIV reza o terço pela paz este sábado

11 abr, 2026 - 08:00 • Aura Miguel

A vigília presidida pelo Santo Padre, tem início às 17h00 (hora de Lisboa) e consiste na recitação do terço à “Mãe do Príncipe da Paz”.

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Por iniciativa do Papa Leão XIV, este sábado vai ficar marcado por vigílias de oração, na basílica de São Pedro e um pouco por todo o mundo, para implorar a paz no mundo.

A vigília presidida pelo Santo Padre tem início às 17h00 (hora de Lisboa) e consiste na recitação do terço à “Mãe do Príncipe da Paz”.

Além dos fiéis e membros da Cúria romana, participam também representantes do corpo diplomático.

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A Santa Sé já publicou o guião que começa com uma oração do Papa e inclui, antes de cada dezena, algumas reflexões e textos de Padres da Igreja, como Santo Ambrósio, São João Crisóstomo ou Santo Agostinho.

No centro da basílica, junto ao altar da confissão, preside uma Imagem da Virgem Maria, Rainha da Paz.

Haverá também uma lâmpada com a luz de Assis onde alguns fiéis dos cinco continentes vão acendendo as suas velas, à medida que se reza o terço.

No final, e após a ladainha dedicada a Nossa Senhora, está prevista uma breve intervenção de Leão XIV.

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