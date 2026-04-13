🔴Em direto. Papa Leão XIV chega à Argélia para viagem apostólica de dez dias em África

O Papa Leão XIV chega esta manhã à capital da Argélia para iniciar uma viagem apostólica de dez dias em África. É a primeira vez que um Papa visita oficialmente a Argélia, um país de esmagadora maioria muçulmana, onde há pouco mais de seis mil católicos numa população de 48 milhões de pessoas.

Leão XIV vai visitar a Grande Mesquita de Argel já esta segunda-feira, após uma visita de cortesia ao Presidente da Argélia. O primeiro dia conta ainda com um encontro com a comunidade católica na Basília de Nossa Senhora de África.

No segundo dia na Argélia, o Papa vai a Annaba, antiga Hipona, a cidade de Santo Agostinho, seu pai espiritual, local que Prevost visitou duas vezes quando era Superior Geral dos agostinianos.