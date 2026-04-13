Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV. "O futuro pertence aos homens e às mulheres de paz"

13 abr, 2026 - 17:13 • Daniela Espírito Santo

Na primeira viagem à Argélia como líder da Igreja Católica, o Papa deixa um recado: a paz, que "permite enfrentar o futuro com o coração reconciliado", só é possível "através do perdão".

A+ / A-

Leão XIV iniciou, esta segunda-feira, uma viagem a quatro países africanos. A visita, que inclui 11 cidades e 17 voos, começou na Argélia onde o Papa, esta manhã, visitou o Memorial do Mártir Maqam Echahid.

Esta é a primeira viagem de Leão XIV à Argélia como líder da Igreja Católica, mas este é um país que, enquanto "religioso agostiniano", conhece bem, uma vez que já lá tinha estado duas vezes no passado, como o próprio fez questão de salientar no seu primeiro discurso no continente africano.

Começando o discurso com um "As-salamu alaykom" ("que a paz esteja convosco"), Leão XIV deu "graças a Deus" por lhe dar a possibilidade de visitar novamente o país, berço de um "povo forte e jovem", agora como "sucessor do apóstolo Pedro".

"A Argélia é um país amplo, com uma longa história rica em tradições, que remonta aos tempos de Santo Agostinho e muito antes ainda. Uma história também dolorosa, marcada por períodos de violência", começa por denotar, deixando, logo de seguida, um elogio. "No entanto, soubestes superá-la com coragem e honestidade, graças precisamente à nobreza de espírito que vos caracteriza e que aqui sinto viva agora".

De seguida, explicou por que razão visitou o memorial logo após ter aterrado no Aeroporto Internacional de Argel “Houari Boumédiène”. "Visitar este monumento é uma homenagem a esta história, e à alma de um povo que lutou pela independência, dignidade e soberania desta nação. Neste lugar, recordamos que Deus deseja a paz para todas as nações: uma paz que não é apenas ausência de conflito, mas expressão de justiça e dignidade", salienta, deixando um recado: a paz, que "permite enfrentar o futuro com o coração reconciliado", só é possível "através do perdão".

"A verdadeira luta pela libertação só será definitivamente vencida quando se tiver finalmente conquistado a paz dos corações", reitera.

De olhos postos num mundo onde "os conflitos continuam a multiplicar-se", Leão XIV admite perceber "como é difícil perdoar". No entanto, defende que "não se pode acrescentar ressentimento ao ressentimento, de geração em geração".

"O futuro pertence aos homens e às mulheres de paz", ressalva.

Para Leão XIV, a justiça irá sempre triunfar sobre a injustiça e a violência, "apesar das aparências", "nunca terá a última palavra", deixando a Argélia como exemplo.

"Nesta terra, ponto de encontro de culturas e religiões, o respeito mútuo constitui o caminho por onde os povos podem caminhar juntos. Possa a Argélia, com a força das suas raízes e a esperança dos seus jovens, continuar a oferecer um contributo de estabilidade e diálogo na comunidade das nações e nas margens do Mediterrâneo", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 13 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)