“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

O Papa Leão XIV garantiu esta segunda-feira que vai continuar a erguer a voz contra a guerra e todas as formas de violência, no início da sua viagem apostólica ao continente africano. As declarações foram feitas a bordo do avião que transportou o Papa até à Argélia, quando o Santo Padre foi questionado sobre as críticas que lhe foram feitas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de domingo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Santo Padre foi questionado sobre as recentes críticas de Donald Trump. Sem entrar em confronto direto, preferiu sublinhar a sua missão espiritual. “Não sou político, falo do Evangelho”, afirmou o Papa, acrescentando que não pretende alimentar polémicas nem responder diretamente ao Presidente norte-americano. "Não acho que a mensagem do Evangelho deva ser deturpada da maneira como algumas pessoas estão a fazer", sublinhou.

Durante o breve encontro com os jornalistas, marcado por várias perguntas feitas em simultâneo, Leão XIV repetiu por diversas vezes que não teme pressões políticas e que a sua prioridade é clara: promover a paz. “A missão da Igreja é muito clara: bem-aventurados os construtores da paz”, afirmou. Nesse sentido, sublinhou que a Igreja tem a obrigação moral de denunciar a guerra e incentivar a reconciliação. O Papa destacou também a importância da diplomacia num mundo marcado por conflitos, defendendo que existem sempre alternativas à violência. “A diplomacia encontrará soluções”, afirmou. Leão XIV inicia assim uma viagem apostólica centrada na promoção da paz, num momento internacional particularmente tenso, reiterando que continuará a falar de forma clara contra a guerra e a favor do diálogo entre os povos. Spadaro acusa Trump de “impotência” perante a voz moral do Papa Leão XIV O subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, António Spadaro, reagiu às recentes declarações de Donald J. Trump dirigidas ao Papa Leão XIV, acusando o antigo presidente norte-americano de revelar “um mal-estar mais profundo” perante a voz moral da Igreja. Numa publicação na sua conta pessoal na rede social X, Spadaro escreve que “quando o poder político se volta contra uma voz moral, é frequentemente porque não consegue contê-la ”, acrescentando que Trump “ não discute com Leão; implora-lhe que regresse a uma linguagem que ele possa controlar ”.

Spadaro sublinha que “o Papa fala outra língua, uma que não pode ser reduzida à gramática da força, da segurança ou do interesse nacional”, interpretando o ataque como “uma declaração de impotência”. “Incapaz de absorver essa voz, o poder tenta deslegitimá-la. No entanto, ao fazê-lo, reconhece implicitamente o seu peso. Se Leão fosse irrelevante, não mereceria uma palavra”, escreveu, ainda, acrescentando que o Papa é “invocado, nomeado, contestado — um sinal de que as suas palavras importam”. Na publicação, Spadaro defende que é neste contexto que emerge “a força moral da Igreja”, não como um contrapoder político, mas como “um espaço em que o poder é julgado por um padrão que não controla”. “Leão não responde no terreno da polémica e, precisamente por isso, permanece fora do seu alcance. Ele é livre”, afirma. O subsecretário conclui que essa liberdade, “desarmada e desarmante”, é “talvez o que mais perturba — e, ao mesmo tempo, o que mais importa”. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o Papa Leão XIV como “terrível”, numa publicação na rede social Truth. “O Papa Leão é terrível na política internacional”, escreveu Trump.