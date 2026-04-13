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Papa responde a Trump

Padre Jorge Cunha. "Papa agigantou-se e disse: não aparecemos inclinados diante das potências deste mundo”

13 abr, 2026 - 15:21 • Henrique Cunha

Resposta do Papa a Donald Trump é aplaudida pelo padre Jorge Cunha, professor de Teologia Moral da Universidade Católica. Sacerdote diz que a Igreja não se pode calar na defesa da paz.

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O padre Jorge Cunha ficou surpreendido quando o Papa respondeu ao Presidente norte-americano durante a viagem que o levou esta segunda-feira até à Argélia. Leão XVI garantiu "não ter medo, nem do governo Trump, nem de falar", e sublinhou que o seu compromisso é a defesa do Evangelho.

Na opinião do padre Jorge Cunha, professor de Teologia Moral da Universidade Católica a resposta do Papa surpreende, porque “normalmente os Papas não respondem a coisas da atualidade”. Contudo, o sacerdote achou interessante que o Papa tenha respondido a Trump e que “tenha entrado a dizer que a Igreja não pode calar a sua mensagem acerca da paz e acerca da denúncia da guerra como modo eficaz de resolver os conflitos”.

“Isso foi muito bom e, portanto, creio que o Papa Leão aí se agigantou e disse: nós não aparecemos inclinados diante das potências deste mundo”, acrescentou.

Jorge Cunha não tem dúvidas de que “o Papa Leão esteve à altura” quando sublinhou que o seu comentário estava relacionado com “as soluções que a agenda do Presidente (Trump) está a levar por diante para resolver os problemas do mundo, e que não são manifestamente eficientes”.

O sacerdote diz que “o nosso problema é o povo iraniano, o nosso problema é o povo venezuelano, o nosso problema são os povos de todas as nações do mundo e a sorte dos povos não tem ficado melhor com a atuação dos grandes do mundo, não só do Trump, mas dos outros grandes do mundo. Eles têm posto em atuação formas de violência para resolver os problemas e essas formas de violência têm redundado em malefício dos povos, tanto dos povos dos países agressores como dos povos dos países agredidos”.

“Portanto, isso é que nós temos de dizer com clareza e o Papa Leão certamente era isso que tinha em mente quando lhe respondeu com toda a clareza dizendo que a igreja denuncia a guerra e a beligerância como solução para os problemas do mundo”, acrescenta.

Reforçando a ideia de que a "sorte dos povos não tem ficado melhor com a atuação dos grandes do mundo", o professor de teologia moral conclui com um novo aplauso à intervenção do Papa ao "enfrentar um grande da terra que tem imenso poder e pouca lucidez para o usar".

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