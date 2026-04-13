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Papa Leão XIV
Reveja aqui a chegada do Papa Leão XIV à Argélia para viagem apostólica de dez dias em África
13 abr, 2026 - 09:57 • João Pedro Quesado
Leão XIV inicia esta segunda-feira uma viagem a quatro países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.
O Papa Leão XIV chega esta manhã à capital da Argélia para iniciar uma viagem apostólica de dez dias em África. É a primeira vez que um Papa visita oficialmente a Argélia, um país de esmagadora maioria muçulmana, onde há pouco mais de seis mil católicos numa população de 48 milhões de pessoas.
Leão XIV vai visitar a Grande Mesquita de Argel já esta segunda-feira, após uma visita de cortesia ao Presidente da Argélia. O primeiro dia conta ainda com um encontro com a comunidade católica na Basília de Nossa Senhora de África.
No segundo dia na Argélia, o Papa vai a Annaba, antiga Hipona, a cidade de Santo Agostinho, seu pai espiritual, local que Prevost visitou duas vezes quando era Superior Geral dos agostinianos.
Argélia muçulmana acolhe pela primeira vez a visita de um Papa
Leão XIV inicia esta segunda-feira uma viagem a qu(...)
A viagem apostólica passa ainda por Camarões, Angola e Guiné Equatorial.
Em Camarões, onde chega na quarta-feira, Leão XIV vai à cidade de Bamenda, onde se arrastam conflitos separatistas e deslocados devido ao terrorismo. Aí, vai presidente a um Encontro pela Paz com a comunidade local na catedral.
Em Angola, a visita passa por Luanda e pela fronteira com a República Democrática do Congo. Já na Guiné Equatorial, Leão XIV vai ter um encontro com o mundo da cultura e visitar a Escuela Tecnológica Papa Francisco, regressando ao Vaticano a 23 de abril.
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