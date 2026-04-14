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Igreja
Bispo de Coimbra é o novo presidente da CEP
14 abr, 2026 - 14:28 • Henrique Cunha
D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra sucede a D. José Ornelas que cumpriu 2 mandatos como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Eleição do bispo de Coimbra decorreu esta terça-feira, no âmbito da Assembleia Plenária que decorre em Fátima até quinta-feira.
D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra é o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, revela a CEP em comunicado, enviado à Renascença.
O bispo de Coimbra foi eleito pelos bispos presentes na Assembleia Plenária que decorre até quinta-feira em Fátima. O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro é o novo vice-presidente.
D. Virgílio Antunes era até aqui vice-presidente da CEP. Sucede a D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima que termina o seu segundo e último mandato à frente da estrutura da Igreja que agrega os bispos portugueses.
De acordo com uma nota enviada à Renascença, foram eleitos para o Conselho Permanente - espécie de governo da Igreja -, os bispos de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, de Aveiro, D. António Manuel Moiteiro Ramos, o de Angra, D. Armando Esteves Domingues e o de Santarém, D. José Augusto Traquina.
O Conselho Permanente integra, ainda, D. Rui Valério, uma vez que o Patriarca de Lisboa tem assento, por inerência, naquele organismo.
O comunicado da CEP refere que "o Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, os presidentes das Comissões Episcopais e os delegados eleitos serão divulgados posteriormente".
Breve nota biográfica de D. Virgílio Antunes
D. Virgílio do Nascimento Antunes nasceu a 22 de setembro de 1961, em São Mamede, Batalha. Ordenado sacerdote em 29 de setembro de 1985, foi formador e reitor do Seminário Diocesano de Leiria, docente na área bíblica e reitor do Santuário de Fátima entre 2008 e 2011. Nomeado bispo de Coimbra por Bento XVI, em 28 de abril de 2011, recebeu a ordenação episcopal a 3 de julho desse ano e entrou solenemente na diocese a 10 de julho.
Na Conferência Episcopal Portuguesa foi presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (2011–2017), vogal do Conselho Permanente (2014–2020). Era vice-presidente da CEP desde 2020, tendo sido também delegado da CEP à XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.
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