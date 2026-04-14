Bispo de Coimbra é o novo presidente da CEP

D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra é o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, revela a CEP em comunicado, enviado à Renascença.

O bispo de Coimbra foi eleito pelos bispos presentes na Assembleia Plenária que decorre até quinta-feira em Fátima. O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro é o novo vice-presidente.

D. Virgílio Antunes era até aqui vice-presidente da CEP. Sucede a D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima que termina o seu segundo e último mandato à frente da estrutura da Igreja que agrega os bispos portugueses.

De acordo com uma nota enviada à Renascença, foram eleitos para o Conselho Permanente - espécie de governo da Igreja -, os bispos de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, de Aveiro, D. António Manuel Moiteiro Ramos, o de Angra, D. Armando Esteves Domingues e o de Santarém, D. José Augusto Traquina.

O Conselho Permanente integra, ainda, D. Rui Valério, uma vez que o Patriarca de Lisboa tem assento, por inerência, naquele organismo.

O comunicado da CEP refere que "o Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, os presidentes das Comissões Episcopais e os delegados eleitos serão divulgados posteriormente".

Breve nota biográfica de D. Virgílio Antunes



D. Virgílio do Nascimento Antunes nasceu a 22 de setembro de 1961, em São Mamede, Batalha. Ordenado sacerdote em 29 de setembro de 1985, foi formador e reitor do Seminário Diocesano de Leiria, docente na área bíblica e reitor do Santuário de Fátima entre 2008 e 2011. Nomeado bispo de Coimbra por Bento XVI, em 28 de abril de 2011, recebeu a ordenação episcopal a 3 de julho desse ano e entrou solenemente na diocese a 10 de julho.

Na Conferência Episcopal Portuguesa foi presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (2011–2017), vogal do Conselho Permanente (2014–2020). Era vice-presidente da CEP desde 2020, tendo sido também delegado da CEP à XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.