D. Vitorino Soares: "Se não falarmos das vocações pode parecer que isto já é uma espécie em vias de extinção"

O Presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios (CEVM), D. Vitorino Soares destaca em declarações à Renascença a importância de se falar das vocações.

Em vésperas do arranque da Semana das Vocações que vai decorrer entre 19 e 26 de abril, o bispo auxiliar do Porto e Reitor do Seminário Maior da Diocese adianta que o assunto "não pode ser uma espécie em vias de extinção".“Falar deste tema, falar das vocações, é falar dessa possibilidade. Apesar do reduzido número, muitos jovens também acreditem que esta é uma possibilidade de realização, é uma possibilidade de felicidade, e daí essa procura do seu interior também, da sua intimidade, de descobrirem que Deus está com eles”, sublinha o responsável.

Nestas declarações à Renascença, D. Vitorino admite que “nos tempos que vivemos se nota uma certa procura do religioso, e sobretudo o preenchimento de algum vazio espiritual, que também os jovens vão sentindo”. “Eu não sei se isso acontece de facto pela positiva, ou se é uma alternativa a outras experiências que vão sendo feitas, que acabam por não satisfazer, acabam por não preencher também as inquietações que os jovens vão sentindo. Mas noto que há alguma ondazinha de alguma aproximação ao religioso”, acrescenta.

A Semana de Oração pelas Vocações 2026, que decorre entre 19 e 26 de abril, tem como lema “Eu estou contigo”, e o Bispo Auxiliar do Porto sublinha que “pode ser uma oportunidade”; um encontro pessoal, de oração, de reflexão, e “quem sabe, se daí não possa surgir também uma resposta baseada no Deus que está connosco” , que leve “à descoberta mais pessoal sobre a minha verdadeira vocação”.

Dioceses assinalam semana com várias iniciativas

No Patriarcado de Lisboa, no âmbito da Semana de Oração pelas Vocações, além do Terço diário com testemunho vocacional via Zoom, haverá as iniciativas Semana.com e Portas Abertas, e a Vigília de Oração, presidida por D. Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa.

De acordo com a página do Patriarcado, na noite de dia 24 de abril, sexta-feira, às 21h30, D. Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa, vai presidir à Vigília na Semana de Oração pelas Vocações, na igreja do Colégio de São João de Brito, em Lisboa.

No final da vigília haverá momento de conversas individuais sobre a vocação com algum padre, consagrado ou casal.

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai participar no Terço com testemunho vocacional via Zoom, na noite de dia 26 de abril, Domingo, às 21h30.

As atividades diocesanas da Semana de Oração pelas Vocações são organizadas pelo Setor da Animação Vocacional (SAV).

Na arquidiocese de Braga é já na sexta-feira, dia 17 que acontecerá a Vigília Arquidiocesana de Oração pelas Vocações. Vai decorrer no Mosteiro de São Miguel de Refojos, pelas 21h00.

De acordo com a página da Arquidiocese, "todas as comunidades da Arquidiocese de Braga são convidadas a marcar presença neste momento de Oração pelas Vocações que decorrerá no Arciprestado de Cabeceiras de Basto que, este ano, acolhe de modo especial esta semana".

Em Viseu, a Diocese assinala a Semana com várias iniciativas. Para dia 21 às 21h00, vai ter lugar a Oração de Taizé, na Igreja dos Terceiros, em Viseu, com uma intenção particular pelas vocações, constituindo uma proposta privilegiada de encontro e reflexão espiritual.

Já no dia 25 de abril, às 10h00, acontecerá o terceiro encontro da Academia Vocacional, subordinado ao tema “O que é o discernimento?”, orientado por Diogo Gaspar SJ.

A iniciativa vai decorrer no Seminário de Viseu e é destinada a rapazes e raparigas a partir do 10.º ano.