Leão XIV escreve aos cardeais e apela ao reforço da evangelização

O Papa escreveu uma carta a todos os cardeais já a pensar no próximo Consistório de junho. Leão XIV agradece o trabalho dos grupos e os contributos que resultaram do último encontro, “um património precioso que desejo continuar a cuidar e a amadurecer no discernimento eclesial”, escreve.

A Evangelii gaudium (primeira Exortação apostólica do Papa Francisco) será o documento que o Papa propõe agora aprofundar, “sobretudo no que se refere à transmissão da fé”. Leão XIV recorda como este documento constitui ”um sopro novo” capaz de “desencadear processos de conversão pastoral e missionária, mais do que reformas estruturais imediatas, orientando assim, em profundidade, o caminho da Igreja”.

A carta do Papa sublinha que, a nível comunitário, a Evangelii gaudium, “solicita a passagem de uma pastoral de conservação a uma pastoral missionária, em que as comunidades devem ser sujeitos vivos do anúncio e hospitaleiras, capazes de linguagens compreensíveis, atentas à qualidade das relações e em grau de oferecer espaços de escuta, de acompanhamento e de cura”.

Estas e outras questões levantadas pela Exortação do Papa Francisco deverão ser analisadas e avaliadas, “com honestidade e após tantos anos”, em chave claramente missionária.

A carta anuncia que o próximo Consistório se realizará a 26 e 27 de junho, em Roma, e que brevemente os cardeais receberão outros detalhes para se prepararem adequadamente.