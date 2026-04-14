Leão XIV: “O coração de Deus está com os humildes, não com os soberbos”

“ Aqui habita Deus, pois onde há serviço e amor, aí está Deus ”, afirmou, agradecendo a dedicação e o cuidado das religiosas ao serviço dos mais frágeis, numa entrega humilde que contrasta com a soberba dos que só trazem violência ao mundo.

O segundo dia da visita pastoral à Argélia é passado em Annaba , antiga Hipona, onde Santo Agostinho foi bispo. Leão XIV chegou na manhã desta terça-feira, e depois de uma breve passagem pelo sítio arqueológico da cidade, visitou a Casa de Acolhimento de Idosos dirigida pelas Irmãzinhas dos Pobres .

“Creio que o Senhor, ao ver, do Céu, uma casa como esta, onde se procura viver juntos em fraternidade, poderá pensar: afinal, há esperança! Sim, porque o coração de Deus está destroçado pelas guerras, pela violência, pelas injustiças e pelas mentiras. Mas, o coração do nosso Pai não está com os malvados, com os prepotentes, com os soberbos: o coração de Deus está com os pequenos e os humildes, e com eles faz avançar o seu Reino de amor e de paz, dia após dia. Tal como procurais fazer aqui no serviço quotidiano, na amizade, no viver juntos”, afirmou.

Annaba é vista como uma das etapas mais importantes da visita do Papa à Argélia. Sendo missionário agostiniano de formação, Leão XIV escolheu visitar a cidade onde Santo Agostinho foi bispo e que marcou os primeiros séculos da história da Igreja.

O próximo ponto da agenda é o encontro privado com os membros da Ordem Agostiniana - a que o Papa pertence. Às 15H30 Leão XIV celebrará Missa na Basílica de Santo Agostinho. E, ao final da tarde, pelas 18h00 regressará a Argel, onde a visita prossegue na quarta-feira.