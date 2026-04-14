Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PAPA NA ARGÉLIA

Leão XIV: “O coração de Deus está com os humildes, não com os soberbos”

14 abr, 2026 - 12:30 • Ângela Roque

De visita à Casa de Acolhimento de idosos das Irmãzinhas dos Pobres, Leão XIV agradeceu e elogiou trabalho das religiosas, por trazer “esperança” num mundo “destroçado pelas guerras”.

A+ / A-

O segundo dia da visita pastoral à Argélia é passado em Annaba, antiga Hipona, onde Santo Agostinho foi bispo. Leão XIV chegou na manhã desta terça-feira, e depois de uma breve passagem pelo sítio arqueológico da cidade, visitou a Casa de Acolhimento de Idosos dirigida pelas Irmãzinhas dos Pobres.

Aqui habita Deus, pois onde há serviço e amor, aí está Deus”, afirmou, agradecendo a dedicação e o cuidado das religiosas ao serviço dos mais frágeis, numa entrega humilde que contrasta com a soberba dos que só trazem violência ao mundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Papa Leão XIV dedica segundo dia na Argélia a Santo Agostinho

papa em áfrica

Papa Leão XIV dedica segundo dia na Argélia a Santo Agostinho

A homenagem de Leão XIV ao seu pai espiritual acon(...)

“Creio que o Senhor, ao ver, do Céu, uma casa como esta, onde se procura viver juntos em fraternidade, poderá pensar: afinal, há esperança! Sim, porque o coração de Deus está destroçado pelas guerras, pela violência, pelas injustiças e pelas mentiras. Mas, o coração do nosso Pai não está com os malvados, com os prepotentes, com os soberbos: o coração de Deus está com os pequenos e os humildes, e com eles faz avançar o seu Reino de amor e de paz, dia após dia. Tal como procurais fazer aqui no serviço quotidiano, na amizade, no viver juntos”, afirmou.

Annaba é vista como uma das etapas mais importantes da visita do Papa à Argélia. Sendo missionário agostiniano de formação, Leão XIV escolheu visitar a cidade onde Santo Agostinho foi bispo e que marcou os primeiros séculos da história da Igreja.

O próximo ponto da agenda é o encontro privado com os membros da Ordem Agostiniana - a que o Papa pertence. Às 15H30 Leão XIV celebrará Missa na Basílica de Santo Agostinho. E, ao final da tarde, pelas 18h00 regressará a Argel, onde a visita prossegue na quarta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)