Papa Leão XIV dedica segundo dia na Argélia a Santo Agostinho

O Papa Leão XIV dedica esta terça-feira a Santo Agostinho, com uma visita à cidade onde nasceu e foi bispo: Hipona, hoje designada Annaba, na Argélia.

Quando aterrar, após 50 minutos de voo, o Papa desloca-se ao sítio arqueológico de Hipona, que ainda conserva ruínas romanas e da era cristã dos primeiros séculos, entre as quais, a Basilica Pacis ligada a Santo Agostinho. O Papa agostiniano colocará uma coroa de flores neste local, em honra do seu pai espiritual, com uma breve pausa de oração.

Ainda de manhã, o Santo Padre visita um Lar das Irmãzinhas dos Pobres, que acolhe idosos, incluindo muçulmanos.

Nesta cidade, há uma comunidade de agostinianos, onde o Papa almoça para, depois, celebrar missa na basílica de Santo Agostinho, onde se prevê a participação de 1500 fiéis.

Na Argélia, os católicos não chegam a 0,02% da população: são apenas oito mil em num universo de 47 milhões de habitantes. A esmagadora maioria é muçulmana.