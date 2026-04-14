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Papa Leão XIV dedica segundo dia na Argélia a Santo Agostinho

14 abr, 2026 - 06:30 • Aura Miguel , enviada da Renascença

A homenagem de Leão XIV ao seu pai espiritual acontece em Hipona, hoje designada Annaba.

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O Papa Leão XIV dedica esta terça-feira a Santo Agostinho, com uma visita à cidade onde nasceu e foi bispo: Hipona, hoje designada Annaba, na Argélia.

Quando aterrar, após 50 minutos de voo, o Papa desloca-se ao sítio arqueológico de Hipona, que ainda conserva ruínas romanas e da era cristã dos primeiros séculos, entre as quais, a Basilica Pacis ligada a Santo Agostinho. O Papa agostiniano colocará uma coroa de flores neste local, em honra do seu pai espiritual, com uma breve pausa de oração.

Ainda de manhã, o Santo Padre visita um Lar das Irmãzinhas dos Pobres, que acolhe idosos, incluindo muçulmanos.

Nesta cidade, há uma comunidade de agostinianos, onde o Papa almoça para, depois, celebrar missa na basílica de Santo Agostinho, onde se prevê a participação de 1500 fiéis.

Na Argélia, os católicos não chegam a 0,02% da população: são apenas oito mil em num universo de 47 milhões de habitantes. A esmagadora maioria é muçulmana.

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