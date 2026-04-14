Prémio Árvore da Vida para Fernando Santos

O treinador Fernando Santos é o vencedor do Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes, na edição de 2025.

O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, responsável pela atribuição do galardão, lembra que "Fernando Santos é uma referência do desporto português contemporâneo" e também "alguém que se destacou na vida familiar, no desempenho académico e profissional, como cidadão empenhado na defesa do bem comum e como engenheiro com provas dadas".

Aquele organismo da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha também que o premiado se "afirmou como atleta e como treinador de exceção no futebol", sendo "reconhecido internacionalmente como um dos melhores treinadores do mundo".

O júri – presidido por D. Nuno Brás e tendo por membros Guilherme d’Oliveira Martins, Isabel Maria Alçada Cardoso, Joana Carneiro e José Frazão SJ – considerou "a autenticidade e o compromisso que sempre nortearam o projeto de vida de Fernando Santos no sentido desse humanismo cristão".

"Reconhecido internacionalmente como um dos melhores treinadores do mundo, foi vencedor com a equipa de Portugal do Campeonato Europeu de seleções (2016) e da Liga das Nações da UEFA (2019), momentos de maior reconhecimento e não antes ultrapassados na longa história do futebol em Portugal", pode ler-se na nota enviada à Renascença pela CEP.

O Prémio Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes, da responsabilidade do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura destaca anualmente, desde 2005, a excelência de personalidades, percursos e obras que refletem o humanismo e a experiência cristã no mundo contemporâneo.

O último vencedor deste prémio tinha sido Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.