Santuário de Fátima debate diplomacia da paz num mundo em conflito

O Santuário de Fátima promove, na próxima sexta-feira, 17 de abril, a conferência “Diplomacia da paz num mundo em conflito: da urgência à utopia?”, reunindo especialistas para discutir se a paz é uma realidade possível ou uma utopia.

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A iniciativa decorre a partir das 9h30, no Centro Pastoral de Paulo VI, e marca a abertura das Jornadas de Comunicação, subordinadas ao tema “A comunicação como instrumento para a paz”.

O encontro pretende refletir sobre os caminhos concretos para alcançar a paz e o papel dos Estados e da diplomacia na resolução de conflitos, num contexto internacional marcado por crescente instabilidade.

O painel contará com a presença de D. Andrés Carrascosa, representante diplomático da Santa Sé, que traz uma vasta experiência na diplomacia internacional e mediação multilateral.

Participa também João Vale de Almeida, antigo embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, Nações Unidas e Reino Unido, que tem refletido sobre a fragmentação e polarização internacional, tema abordado na sua obra O Divórcio das Nações.

A conferência inclui ainda a intervenção do padre Angelo Romano, com experiência direta em processos de mediação e construção da paz em países como Moçambique, Burundi, Líbia e República Centro-Africana, sublinhando a importância do diálogo como instrumento essencial para a paz.

Segundo a organização, a iniciativa pretende afirmar que “a construção da paz exige vontade política, diálogo e cooperação internacional”, reunindo diferentes perspetivas para responder a um dos desafios mais urgentes da atualidade.

O papel da comunicação na construção da paz

“A comunicação tem hoje um papel determinante na forma como os conflitos são percebidos e, sobretudo, na forma como podem ser prevenidos ou resolvidos”, refere a organização, sublinhando a urgência de promover um discurso mais responsável e construtivo.

Durante a manhã, o programa inclui ainda quatro intervenções curtas centradas em contextos do quotidiano. Sandra Belo abordará a comunicação em ambiente familiar, enquanto Patrícia Ervilha refletirá sobre o impacto da comunicação no local de trabalho. Já Rita Basílio de Simões analisará os discursos dominantes no espaço digital, e o tenente-coronel Carlos Canatário partilhará a experiência da comunicação em cenários de crise.

Da parte da tarde, os participantes poderão escolher entre quatro oficinas práticas, que incluem temas como inteligência artificial, comunicação em público e produção de podcasts.

As jornadas são abertas ao público interessado na área da comunicação, incluindo jornalistas, estudantes e investigadores. A participação tem um custo de 20 euros (com almoço incluído).

“A promoção da paz passa também pela forma como comunicamos”, sublinha a organização, apontando estas jornadas como “um espaço de reflexão e diálogo sobre um dos grandes desafios contemporâneos”.