Beja promove vigília de oração pela paz

O bispo de Beja, D. Fernando Paiva, marcou para quinta-feira, às 21h00 uma vigília de oração pela paz, na Sé diocesana, em união com o Papa.

Numa mensagem dirigida à diocese, datada de 7 de abril, D. Fernando Paiva explica que a iniciativa, organizada pelas paróquias da cidade, é “aberta a todos os diocesanos”.

“Em espírito de comunhão com o Papa Leão XIV que no Domingo de Páscoa, nos dirigiu um apelo tão sentido à oração pela paz no mundo, deixemo-nos tocar pelas suas palavras e pelo convite que nos faz a todos”, pode ler-se na mensagem.

Leão XIV tinha convocado uma vigília de oração pela paz, presidida por si, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que se realizou a 11 de abril.

No seu texto, o bispo de Beja lembra as palavras do Papa, exorta a diocese a acolher o apelo deixado pelo Papa e a abrir “o coração à paz de Cristo”, deixando que ela transforme a vida de cada um, as relações e as comunidades.

Além do momento de oração de 16 de abril, D. Fernando Paiva convida ainda os diocesanos a unirem-se “em oração, participando nas celebrações da Eucaristia, onde será elevada a Deus uma intenção especial, na Oração dos Fiéis, pela paz no mundo e pela conversão dos corações”.

“Que o Senhor nos conceda a graça de sermos instrumentos da Sua paz, começando pelo nosso próprio coração, nas nossas famílias e nas comunidades onde vivemos. Que o Senhor a todos abençoe na sua paz”, conclui o bispo de Beja.