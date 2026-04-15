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Papa nos Camarões
Bispo camaronês vê na visita do Papa um possível ponto de viragem para a paz no conflito anglófono
15 abr, 2026 - 11:34 • Olímpia Mairos
Responsável católico acredita que visita de Leão XIV pode ser um sinal de paz nos Camarões.
O bispo de Bafia, D. Emmanuel Dassi, considera que o conflito na região anglófona dos Camarões “continua a ser uma ferida aberta”, mas admite que a visita do Papa Leão XIV pode representar um sinal de esperança e contribuir para a construção da paz.
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Em entrevista à Fundação AIS, o prelado descreve uma Igreja “vibrante e dinâmica”, sublinhando o crescimento do número de fiéis e vocações. “Celebramos muitos batismos e há também um número significativo de vocações sacerdotais”, afirma, destacando que na sua diocese existem 77 sacerdotes e 30 seminaristas.
Apesar deste crescimento, o bispo reconhece dificuldades, sobretudo nas zonas mais isoladas. “Enfrentamos dificuldades em estar presentes onde somos necessários, especialmente nas zonas rurais. Alguns paroquianos percorrem quilómetros de mota apenas para assistir à Missa dominical”, relata.
Igreja com papel social e desafios culturais
Para D. Emmanuel Dassi, a Igreja desempenha um papel relevante na sociedade, não só através de escolas e hospitais, mas também na defesa de valores. Um dos principais desafios prende-se com a família e o compromisso no casamento.
“Os nossos jovens têm dificuldade em comprometer-se com o casamento”, diz, apontando tanto a influência da sociedade moderna como o peso de tradições como o dote. “Salientamos a importância do Sacramento do Matrimónio, que deve prevalecer sobre estas considerações”, acrescenta.
Papel de observador na política
No plano político, o bispo afirma que a Igreja assume sobretudo um papel de vigilância. “Durante as eleições do ano passado, a Conferência Episcopal alertou os candidatos para os desafios que os esperavam”, refere.
Segundo explica, a Igreja tentou acompanhar o processo eleitoral, mas com limitações: “Só recebemos acreditação para […] um terço das mesas de voto”. Ainda assim, foram detetadas irregularidades, embora sem conclusões definitivas sobre a legitimidade do Governo.
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“Somos dos poucos com credibilidade junto de ambas as partes”
Sobre o conflito separatista na região anglófona, iniciado em 2017, D. Emmanuel Dassi sublinha o papel da Igreja como mediadora. “Somos os únicos atores locais que gozam de alguma credibilidade junto de ambas as partes”, afirma.
O bispo denuncia também os riscos enfrentados pelo clero: “padres e bispos são frequentemente raptados”. Recorda, a título de exemplo, o sequestro do cardeal Christian Tumi, que “foi raptado […] e mantido em cativeiro durante dois dias”.
Apesar de uma redução da violência, o responsável católico insiste: “O conflito continua”.
Visita do Papa vista como “sinal de paz”
A deslocação do Papa Leão XIV é encarada como um momento simbólico importante, sobretudo pela passagem por Bamenda, epicentro da crise.
“Esta visita papal é um sinal de paz”, afirma o bispo, destacando sinais recentes de abertura, como a reabertura de infraestruturas e o retomar de alguma normalidade.
Para D. Emmanuel Dassi, estes desenvolvimentos podem indicar um novo caminho: “Talvez este seja o início de um caminho rumo à paz?”
Ainda assim, deixa uma nota final de esperança: “Nada é impossível a Deus. Tudo é possível com Deus.”
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