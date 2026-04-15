Bispo camaronês vê na visita do Papa um possível ponto de viragem para a paz no conflito anglófono

O bispo de Bafia, D. Emmanuel Dassi, considera que o conflito na região anglófona dos Camarões “continua a ser uma ferida aberta”, mas admite que a visita do Papa Leão XIV pode representar um sinal de esperança e contribuir para a construção da paz.

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Em entrevista à Fundação AIS, o prelado descreve uma Igreja “vibrante e dinâmica”, sublinhando o crescimento do número de fiéis e vocações. “Celebramos muitos batismos e há também um número significativo de vocações sacerdotais”, afirma, destacando que na sua diocese existem 77 sacerdotes e 30 seminaristas.

Apesar deste crescimento, o bispo reconhece dificuldades, sobretudo nas zonas mais isoladas. “Enfrentamos dificuldades em estar presentes onde somos necessários, especialmente nas zonas rurais. Alguns paroquianos percorrem quilómetros de mota apenas para assistir à Missa dominical”, relata.

Igreja com papel social e desafios culturais

Para D. Emmanuel Dassi, a Igreja desempenha um papel relevante na sociedade, não só através de escolas e hospitais, mas também na defesa de valores. Um dos principais desafios prende-se com a família e o compromisso no casamento.

“Os nossos jovens têm dificuldade em comprometer-se com o casamento”, diz, apontando tanto a influência da sociedade moderna como o peso de tradições como o dote. “Salientamos a importância do Sacramento do Matrimónio, que deve prevalecer sobre estas considerações”, acrescenta.

Papel de observador na política

No plano político, o bispo afirma que a Igreja assume sobretudo um papel de vigilância. “Durante as eleições do ano passado, a Conferência Episcopal alertou os candidatos para os desafios que os esperavam”, refere.

Segundo explica, a Igreja tentou acompanhar o processo eleitoral, mas com limitações: “Só recebemos acreditação para […] um terço das mesas de voto”. Ainda assim, foram detetadas irregularidades, embora sem conclusões definitivas sobre a legitimidade do Governo.