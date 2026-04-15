Cardeal Grech no Porto para formação sobre sinodalidade

O cardeal Mário Grech vai estar no Porto para falar sobre "a sinodalidade da Igreja e o Sínodo Diocesano", num encontro previsto para a Casa Diocesana de Vilar.

"Para além de muito nos ajudar à renovação pastoral, esta ação vem de encontro direto ao nosso grande desafio para os tempos próximos: realizar o Sínodo Diocesano”, disse o bispo do Porto, D. Manuel Linda, em declarações reproduzidas pelo semanário diocesano "Voz Portucalense".

De acordo com a Diocese do Porto, o dia de formação com o cardeal Grech para sacerdotes e diáconos será a 28 de abril, com conferências de manhã e de tarde.

O bispo do Porto decidiu avançar para a realização de um sínodo diocesano. A iniciativa tem abertura solene no Domingo de Pentecostes e terá como mote "Ser Porto: formar, reformar, transformar”.

Ainda no âmbito desta jornada de formação do clero que conta com a participação do cardeal maltês, no dia 29 de abril a iniciativa completa-se com mais duas conferências: de manhã, às 10h00, o orador será João Paiva, professor da Faculdade de Ciências do Porto, com o tema “Entre a conservação e a mudança: Desafios para a evangelização, hoje”. De tarde, Tiago Freitas, sacerdote da arquidiocese de Braga, irá dedicar-se ao tema “Território, Missão e Comunidade: Itinerários para uma nova reconfiguração Pastoral”.