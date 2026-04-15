Cascais assinala um ano da morte do Papa Francisco

Cascais será o centro das celebrações do primeiro aniversário do falecimento do Papa Francisco, com uma iniciativa, marcada para terça-feira, dia 21 de abril intitulada “Homenagem ao Papa Francisco - Uma Herança para a Humanidade”.

A organização é da Scholas Occurrentes Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que procuram celebrar não apenas a figura religiosa de Francisco, mas o seu impacto social e educativo.

A coordenadora pedagógica do projeto, Mariana Barradas, destaca que a essência do movimento reside na proximidade humana que Francisco sempre preconizou: "O Papa mantinha a sua humanidade nos seus sapatos, na simplicidade. A missão da Scholas é responder aos chamados e reunir os jovens numa educação que gera sentido."

Para Mariana Barradas, a homenagem não deve ser vista como um momento de luto, mas como uma celebração da "vida que ele deixou em cada um".

O processo de idealização do evento focou-se em manter acesa a "chispa da fogueira" — uma metáfora para a influência do Papa que continua a motivar jovens e educadores.

O evento em Cascais será marcado por uma forte componente artística, refletindo a visão de Francisco de que "a beleza salvará o mundo". O programa estende-se ao longo de todo o dia, com um momento institucional e celebração comunitária que incluirá a apresentação de poemas e canções originais criadas por jovens.

Como símbolo desta homenagem global, a organização está a distribuir flores amarelas pelas regiões de Cascais e Santarém. Segundo Mariana Barradas, a flor representa "a beleza quase insignificante da bondade, mas que pode salvar a humanidade num mundo onde há tanta guerra".

Com a ausência física do seu fundador, a Scholas Occurrentes Portugal enfrenta agora o desafio de institucionalizar o seu legado. A organização está a expandir a sua atuação para o sistema de ensino formal, integrando a sua metodologia nas aulas de Cidadania.

"Agora somos responsáveis por criar estes encontros de comunidade", explica Mariana Barradas, acrescentando: "Manter a sua memória viva é também escrever a história daquilo que nos inspirou."

O evento contará com a presença confirmada do presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, e do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.