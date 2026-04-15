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​Confraria celebra 510 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel

15 abr, 2026 - 20:00 • João Maldonado

Confraria da Rainha Santa Isabel sublinha a atualidade da mensagem. "Uma pessoa de paz, com muita devoção a Deus", que "orava frequentemente e era assim que se inspirava nos seus atos caridosos".

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Casada com o rei D. Dinis, a Rainha de Portugal morreu no século XIV (1336). A beatificação deu-se quase 200 anos depois, a 15 de abril de 1516, pelo Papa Leão X.

Em 1560 é criada a Confraria da Rainha, que chega a santa em 1625. Em entrevista à Renascença, Joaquim Costa Nora, presidente da Mesa Administrativa desta instituição, explica que já era aclamada como santa desde o ano da morte. “Os grandes atributos da Rainha Santa Isabel estão muito atuais. Uma pessoa de paz, pacificadora, que gostava de ajudar os mais necessitados e com muita devoção a Deus. Orava frequentemente e era assim que se inspirava nos seus atos caridosos. Portanto, perfeitamente atual”, sublinha.

Para assinalar a data a Confraria organizou uma missa pelo exemplo da Santa, na cidade onde é padroeira, na Igreja da Rainha Santa Isabel. “É padroeira da cidade de Coimbra porque no terramoto de 1755 a cidade de Coimbra foi pouco fustigada”, tendo sido atribuído tal feito aos santos sepultados na região. Joaquim Costa Nora reforça ainda que a devoção está especialmente viva nesta zona onde a Rainha foi sepultada. No entanto, estende-se além-fronteiras – a Espanha e ao Brasil, de onde chegam “variadíssimo pedidos de relíquias e muitas peregrinações”.

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