​Confraria celebra 510 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel

Casada com o rei D. Dinis, a Rainha de Portugal morreu no século XIV (1336). A beatificação deu-se quase 200 anos depois, a 15 de abril de 1516, pelo Papa Leão X.

Em 1560 é criada a Confraria da Rainha, que chega a santa em 1625. Em entrevista à Renascença, Joaquim Costa Nora, presidente da Mesa Administrativa desta instituição, explica que já era aclamada como santa desde o ano da morte. “Os grandes atributos da Rainha Santa Isabel estão muito atuais. Uma pessoa de paz, pacificadora, que gostava de ajudar os mais necessitados e com muita devoção a Deus. Orava frequentemente e era assim que se inspirava nos seus atos caridosos. Portanto, perfeitamente atual”, sublinha.

Para assinalar a data a Confraria organizou uma missa pelo exemplo da Santa, na cidade onde é padroeira, na Igreja da Rainha Santa Isabel. “É padroeira da cidade de Coimbra porque no terramoto de 1755 a cidade de Coimbra foi pouco fustigada”, tendo sido atribuído tal feito aos santos sepultados na região. Joaquim Costa Nora reforça ainda que a devoção está especialmente viva nesta zona onde a Rainha foi sepultada. No entanto, estende-se além-fronteiras – a Espanha e ao Brasil, de onde chegam “variadíssimo pedidos de relíquias e muitas peregrinações”.