Diocese de Setúbal lança inquérito para conhecer realidade dos migrantes

A Diocese de Setúbal lançou um inquérito para conhecer melhor a realidade dos migrantes presentes nas suas comunidades paroquiais. A iniciativa é promovida pela Comissão Diocesana Justiça e Paz (CDJP), em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, e pretende recolher dados sobre condições de vida, integração e principais dificuldades no acesso a áreas como habitação, saúde, educação e trabalho.

O estudo, de caráter académico, já está a ser distribuído por todas as paróquias e pode ser respondido até 1 de junho, através de um código QR ou em suporte de papel.

Conhecer para agir melhor

A responsável da comissão, Elsa Melo, explica, em declarações citadas pelo site da diocese sadina, que a iniciativa nasce de uma preocupação concreta: “O que nos levou a realizar este inquérito foi a necessidade de compreender melhor a realidade da imigração na diocese.”

Segundo acrescenta, “surgiu a preocupação de conhecer de forma mais concreta quem são as pessoas imigrantes presentes nas nossas comunidades, quais as suas condições de vida, desafios e formas de integração”, sublinhando que “este levantamento pretende ajudar a Igreja local a responder de maneira mais informada, acolhedora e eficaz”.

Áreas-chave da integração em análise

O inquérito abrange áreas consideradas críticas para a integração, incluindo emprego, habitação, redes de apoio, formação profissional e segurança.

Nesse sentido, Elsa Melo destaca que “os objetivos passam por compreender de forma mais clara como se processa a integração dos imigrantes na sociedade”, procurando “analisar a sua realidade em termos sociais e económicos”. Além disso, refere que “visa também recolher a perceção dos próprios imigrantes relativamente à segurança e às suas condições de vida, identificando dificuldades, necessidades e oportunidades de melhoria”.

A participação é voluntária, anónima e confidencial, sendo os dados recolhidos exclusivamente para fins académicos. O prazo poderá ser alargado caso o número de respostas não seja suficiente.