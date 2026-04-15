Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

REligião

Diocese de Setúbal lança inquérito para conhecer realidade dos migrantes

15 abr, 2026 - 12:55 • Olímpia Mairos

Estudo quer mapear condições de vida, integração e desafios enfrentados nas paróquias, com participação direta dos próprios imigrantes.

A+ / A-

A Diocese de Setúbal lançou um inquérito para conhecer melhor a realidade dos migrantes presentes nas suas comunidades paroquiais. A iniciativa é promovida pela Comissão Diocesana Justiça e Paz (CDJP), em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, e pretende recolher dados sobre condições de vida, integração e principais dificuldades no acesso a áreas como habitação, saúde, educação e trabalho.

O estudo, de caráter académico, já está a ser distribuído por todas as paróquias e pode ser respondido até 1 de junho, através de um código QR ou em suporte de papel.

Conhecer para agir melhor

A responsável da comissão, Elsa Melo, explica, em declarações citadas pelo site da diocese sadina, que a iniciativa nasce de uma preocupação concreta: “O que nos levou a realizar este inquérito foi a necessidade de compreender melhor a realidade da imigração na diocese.”

Segundo acrescenta, “surgiu a preocupação de conhecer de forma mais concreta quem são as pessoas imigrantes presentes nas nossas comunidades, quais as suas condições de vida, desafios e formas de integração”, sublinhando que “este levantamento pretende ajudar a Igreja local a responder de maneira mais informada, acolhedora e eficaz”.

Áreas-chave da integração em análise

O inquérito abrange áreas consideradas críticas para a integração, incluindo emprego, habitação, redes de apoio, formação profissional e segurança.

Nesse sentido, Elsa Melo destaca que “os objetivos passam por compreender de forma mais clara como se processa a integração dos imigrantes na sociedade”, procurando “analisar a sua realidade em termos sociais e económicos”. Além disso, refere que “visa também recolher a perceção dos próprios imigrantes relativamente à segurança e às suas condições de vida, identificando dificuldades, necessidades e oportunidades de melhoria”.

A participação é voluntária, anónima e confidencial, sendo os dados recolhidos exclusivamente para fins académicos. O prazo poderá ser alargado caso o número de respostas não seja suficiente.

D. Américo Aguiar cria paróquia para os migrantes

Diocese de Setúbal

D. Américo Aguiar cria paróquia para os migrantes

A nova paróquia, com sede na Igreja de Nossa do Mo(...)

Migração vista como oportunidade

Para a responsável da CDJP, a presença de migrantes deve ser entendida como um fator de enriquecimento das comunidades: “A presença dos imigrantes constitui, de forma geral, uma mais-valia significativa para a vida das comunidades”, afirma, explicando que “trazem consigo novas vivências, culturas, formas de fé e dinamismos que enriquecem a Igreja local”. Ainda assim, reconhece desafios, mas enquadra-os como oportunidade: “Mais do que uma fonte de preocupação, trata-se de uma oportunidade que interpela a diocese a crescer no acolhimento, na inclusão e na solidariedade.”

Dar voz aos próprios migrantes

O estudo pretende também contribuir para uma mudança de perceções na sociedade. Como refere Elsa Melo, “a ideia é demonstrar que os imigrantes são uma mais-valia para a sociedade”, destacando o seu contributo para a criação de riqueza e a diversidade cultural, contrariando visões negativas.

Por fim, a responsável reforça a importância de dar voz direta aos migrantes: “A participação dos próprios imigrantes é fundamental.” Só assim, acrescenta, será possível compreender a realidade de forma autêntica e construir “uma visão mais justa, informada e equilibrada sobre as migrações”.

O inquérito surge num contexto em que Portugal tem registado um crescimento significativo da população imigrante. Na área da Diocese de Setúbal — que abrange os distritos de Setúbal e Beja — destacam-se comunidades provenientes de países como Brasil, Angola, Cabo Verde, Nepal e Bangladesh. Os resultados deverão ser divulgados posteriormente e servir de base à definição de respostas pastorais e sociais mais ajustadas.

Recorde-se que a Diocese de Setúbal é a única no país com uma paróquia dedicada especificamente aos migrantes, cuja sede se encontra na Igreja de Nossa Senhora do Monte Sião, na Amora, concelho do Seixal. A comunidade é liderada pelo padre Pablo Velasquez Avendaño, da Congregação dos Missionários de São Carlos (Scalabrinianos).

Ao contrário das paróquias territoriais, que estão delimitadas por uma área geográfica, esta paróquia pessoal dirige-se a “todos aqueles que, no território da Diocese de Setúbal, forem considerados migrantes, à luz dos critérios da lei canónica e da lei civil aplicável”, conforme estabelece o decreto de ereção.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)