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Líbano em crise: Europa mobiliza-se para apoiar vítimas da guerra

15 abr, 2026 - 16:19 • Olímpia Mairos

A iniciativa #EuropeForLebanon une comunidades europeias para levar ajuda urgente a centenas de milhares de deslocados.

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As comunidades europeias e eclesiais estão a mobilizar-se para apoiar os civis afetados pela escalada da violência no Líbano, no âmbito da iniciativa internacional #EuropeForLebanon.

Os bombardeamentos contínuos em Beirute, no sul do país e no Vale da Bekaa obrigaram centenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas, desencadeando uma crise humanitária cada vez mais grave.

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Atualmente, cerca de 700 mil pessoas encontram-se deslocadas, muitas delas acolhidas em escolas, igrejas e abrigos improvisados, frequentemente sem acesso regular a alimentos, água potável ou cuidados de saúde.

A campanha, lançada sob o patrocínio da Caritas Líbano e da Cruz Vermelha Libanesa, visa prestar assistência imediata e direta às populações mais vulneráveis. Como sublinha o padre. Fabio M. Loutfi, citado em comunicado, “esta angariação de fundos é mais do que ajuda financeira – é uma verdadeira ponte de solidariedade entre a Europa e o Líbano”, acrescentando que “cada doação traduz-se em ajuda concreta”: uma refeição, medicamentos ou abrigo para quem perdeu tudo.

O responsável destaca ainda a dimensão da mobilização: “estamos a assistir a uma mobilização extraordinária por toda a Europa” e garante que o apoio chega diretamente a organizações humanitárias de confiança no terreno. Trata-se, afirma, de “uma forma rápida, segura e transparente de ajudar verdadeiramente as vítimas da guerra no Líbano”.

Crianças em risco e sistema de saúde sob pressão

A situação das crianças é particularmente preocupante. Muitos menores estão a perder o acesso à educação, enquanto várias unidades de saúde operam já no limite da sua capacidade.

Os hospitais continuam a tratar civis feridos, enfrentando simultaneamente escassez de medicamentos e equipamentos. Cresce também a preocupação com a chamada “normalização da guerra”, em que a vida quotidiana decorre sob ameaça constante.

Entre os deslocados está Mariam, mãe de três filhos, que relata: “fugimos a meio da noite, quando começaram os bombardeamentos”, levando apenas o essencial. Hoje, “dormimos numa escola com dezenas de outras famílias” e enfrenta a pergunta mais difícil dos filhos: “quando é que vamos voltar para casa? — não sei o que lhes dizer”.

O seu testemunho espelha a realidade de milhares de famílias que perderam tudo de um dia para o outro.

Ajuda que salva vidas e restaura a dignidade

Os fundos angariados garantem ajuda essencial e imediata: alimentos, água potável, medicamentos e cuidados médicos urgentes. Incluem ainda produtos de higiene, abrigo e bens básicos para famílias desalojadas.

Outro eixo fundamental é o apoio psicológico, especialmente para crianças marcadas pelo trauma da guerra. Como reforça o padre Fabio M. Loutfi, “o Líbano está a atravessar mais um momento de profundo sofrimento”, deixando um apelo claro: “apelamos à solidariedade para com as famílias que perderam as suas casas e a sua segurança”.

A campanha decorre na plataforma 4fund.com e todos os donativos são canalizados diretamente para ajuda humanitária, sem qualquer comissão.

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