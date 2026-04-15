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Papa ao encontro das vítimas da violência em Bamenda
15 abr, 2026 - 23:00 • Aura Miguel
A extrema violência tem causado milhares de vítimas, nos Camarões. Algumas delas, vão testemunhar ao Papa os seus dramas, num encontro histórico pela paz.
Leão XIV desloca-se, nesta quinta-feira, a Bamenda, cidade do noroeste dos Camarões, marcada por violentos confrontos separatistas de língua anglófona. A extrema violência tem obrigado a deslocações internas e causado milhares de vítimas. Algumas delas, vão testemunhar ao Papa os seus dramas, num encontro histórico pela paz.
Haverá testemunhos variados, representativos da comunidade de Bamenda, incluindo de outras religiões. Um encontro pela paz que vai decorrer na Catedral católica de São José e que, depois do discurso do Papa, termina, simbolicamente, com o lançamento de sete pombas, em sinal de paz.
À tarde, Leão XIV celebra missa pela paz e justiça, no recinto do aeroporto, onde se prevê a presença de 20 mil fiéis, O regresso do Papa à capital, Yaoundé, está prevista para o final da tarde.
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