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Viagem apostólica

Papa, atacado de novo por Trump, diz que o mundo precisa de uma mensagem de paz

15 abr, 2026 - 16:16 • Aura Miguel, enviada especial a África

No voo entre a Argélia e os Camarões, o Papa fez um balanço dos primeiros dias desta viagem a quatro países africanos.

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O Papa insiste que o mundo precisa ouvir uma mensagem de paz, depois de o Presidente dos EUA, ter atacado Leão XIV pela segunda vez, esta semana, nas redes sociais. As declarações foram feitas durante o voo da Argélia para os Camarões, onde a Renascença esteve presente, e sem que o Papa alguma vez referisse o nome de Donald Trump.

Leão XIV voltou a afirmar que quer continuar a construir pontes e a promover o diálogo. Numa declaração aos jornalistas, o Papa fez um balanço sobre os primeiros dias desta viagem a quatro países africanos, falando do esforço para “construir comunidade e procurar a unidade entre os povos, respeitando todos apesar das diferenças”.

"Embora tenhamos crenças diferentes, maneiras diferentes de adorar e maneiras diferentes de viver, podemos viver juntos em paz ", disse o pontífice, referindo-se aos seus dois dias na Argélia, país de maioria muçulmana onde a Igreja Católica é uma pequena minoria.

Sem qualquer referência às recentes polémicas norte-americanas, Leão XIV falou apenas da visita pastoral. “Em dois dias na Argélia, tivemos uma ótima oportunidade para dar à Igreja e ao mundo a visão que Santo Agostinho nos oferece sobre a busca de Deus, o esforço para construir comunidade e procurar a unidade entre os povos, respeitando todos, apesar das diferenças”, afirmou, dando o exemplo da visita à mesquita.

“Penso que a visita à Mesquita foi significativa para afirmar que, apesar de termos diferentes credos e diferentes formas de louvor, podemos viver juntos, em paz”, sublinhou. “Temos de promover esta imagem, é isto que o mundo precisa de ouvir hoje: juntos, podemos continuar a oferecer o nosso testemunho através desta viagem apostólica”.
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