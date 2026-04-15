Papa, atacado de novo por Trump, diz que o mundo precisa de uma mensagem de paz

O Papa insiste que o mundo precisa ouvir uma mensagem de paz, depois de o Presidente dos EUA, ter atacado Leão XIV pela segunda vez, esta semana, nas redes sociais. As declarações foram feitas durante o voo da Argélia para os Camarões, onde a Renascença esteve presente, e sem que o Papa alguma vez referisse o nome de Donald Trump.

Leão XIV voltou a afirmar que quer continuar a construir pontes e a promover o diálogo. Numa declaração aos jornalistas, o Papa fez um balanço sobre os primeiros dias desta viagem a quatro países africanos, falando do esforço para “construir comunidade e procurar a unidade entre os povos, respeitando todos apesar das diferenças”.

"Embora tenhamos crenças diferentes, maneiras diferentes de adorar e maneiras diferentes de viver, podemos viver juntos em paz ", disse o pontífice, referindo-se aos seus dois dias na Argélia, país de maioria muçulmana onde a Igreja Católica é uma pequena minoria.

Sem qualquer referência às recentes polémicas norte-americanas, Leão XIV falou apenas da visita pastoral. “Em dois dias na Argélia, tivemos uma ótima oportunidade para dar à Igreja e ao mundo a visão que Santo Agostinho nos oferece sobre a busca de Deus, o esforço para construir comunidade e procurar a unidade entre os povos, respeitando todos, apesar das diferenças”, afirmou, dando o exemplo da visita à mesquita.

“Penso que a visita à Mesquita foi significativa para afirmar que, apesar de termos diferentes credos e diferentes formas de louvor, podemos viver juntos, em paz”, sublinhou. “Temos de promover esta imagem, é isto que o mundo precisa de ouvir hoje: juntos, podemos continuar a oferecer o nosso testemunho através desta viagem apostólica”.